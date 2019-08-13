Рабочая группа ЦИК рекомендовала отказать в жалобе Геннадию Гудкову

Нарушения и недочеты, выявленные при рассмотрении в ЦИК жалобы Геннадия Гудкова на отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы , не позволяют удовлетворить требования заявителя. К такому выводу пришла 13 августа рабочая группа комиссии, заседание которой провела глава ЦИК Элла Памфилова

Ранее окружная избирательная комиссия отказала Гудкову в регистрации из-за недостаточного количества действительных подписей в поддержку кандидата. Как рассказал член ЦИК Александр Кинев , заявитель представил в ОИК 5750 подписей, для регистрации было необходимо 5230 подписей. После проверки в окружном избиркоме недейсвительными были признаны 1952 автографа, что существенно превышает допустимый процент брака.

В ходе повторной поверки в ЦИКе были исправлены ошибки, допущенные ранее при вводе данных в базу МВД , в итоге удалось вернуть в список достоверных 46 подписей, забракованных по базе, и семь, отвергнутых из-за помарок в подписных листах. Таким образом, общее количество недействительных подписей составило 1899, что также выше допустимого лимита в 10%.

Кроме того, добавил зампред ЦИК Николай Булаев , выборочная проверка забракованных подписей, выявила ряд несоответствий — неправильные номера паспортов, недействительные документы. По его мнению, это «признаки явной фальсификации» подписных листов.

Член ЦИК Антон Лопатин также обратил внимание на наличие «мертвых душ» среди подписантов. Он считает, что ответ на вопрос, как они появились в избирательных документах, должны искать следственные органы.

Кроме того, при рассмотрении в Мосгоризбиркоме жалобы на отказ окружной комиссии в регистрации Гудкова кандидатом в депутаты Мосгордумы было выявлено еще одно обстоятельство, которое может служить основанием для отказа даже при наличии необходимого количества подписей. Об этом рассказал представитель самого кандидата — Дмитрий Болдырев. Речь идет о неполном указании сведений об имуществе супруги кандидата.

В итоге рабочая группа рекомендовала оставить жалобу Геннадия Гудкова без удовлетворения. Окончательное решение будет принято в этот же день на заседании ЦИК.