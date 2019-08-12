Алена Водонаева не смогла связаться с сыном и бывшим мужем

Не так давно Алена Водонаева вернулась из поездки в США , где была вместе со своим сыном Богданом. У ребенка сейчас каникулы, потому свой отдых он продолжил в компании своего отца — первого супруга телеведущей Алексея Малакеева . Они, как рассказала Алена в своем Instagram, отправились в Казахстан

больше по теме Водонаева примерила образ гангстера из американского фильмаТелеведущая заплела в волосы детские соски, чтобы стать похожей на персонажа комедии. Однако, парни, видимо, сильно увлеклись экстремальным путешествием по степям, потому что не звонят и не пишут бывшей участнице «Дома-2».

«Бродят где-то, сообщения не пишут. У нас с отцом Богдана кардинально разный подход к каникулам. Кажется, я начинаю догадываться почему мы развелись восемь лет назад», — пишет звезда в Сети.

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Напомним, сама Водонаева, по ее признаниям, предпочитает отдыхать за океаном и даже не всегда радуется возвращению на родину. А вот за время последней поездки в Америку Алена слегка располнела. Потому сейчас клятвенно пообещала себе сбросить пару лишних килограммов.