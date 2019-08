Лингвисты нашли истоки «неправильного» сокращения в английском шотландцев

В некоторых шотландских диалектах правила сокращения (it's вместо it is) отличаются от общепринятых. Исследователи из США Великобритании показали, что необычное шотландское сокращение возможно только в предложениях, выражающих локальное открытие. Работа ученых будет опубликовано в сентябрьском выпуске журнала Language. Предварительную версию авторы разместили на препринт-сервере.

Where's my book? («Где моя книга?»), — восклицает шотландец. — Ah, there it's! («Ах, вот она!»).

Сокращения часто встречаются в английском языке. I'm, can't, we've, shouldn't, won't и другие подчиняются определенным правилам. Носители языка и учащиеся интуитивно следуют им, но для лингвистов они служат «зацепками» на пути к пониманию, как устроен язык. Например, в английском возможно сказать It's in the box («Это в коробке»), однако нельзя I don't know where it's («Я не знаю, где это»). Дело в сокращении, которое уместно в начале предложения, но режет слух в конце.

Ранее исследования показали, что все дело в наличии «пробела» сразу после сокращения: I don't know where it's__ («Я не знаю, где это_»). Идея заключается в том, что предложение начинается как _I don't know it is where («Я не знаю, это есть где»), но произносящий двигает частицу where перед it is. Многие современные теории синтаксиса предполагают существование этих двух «слоев» структуры. Порядок слов, который мы говорим и слышим, может происходить из так называемого «базового» порядка, который может быть совершенно другим.

Авторы публикации задались целью исследовать странное исключение из правила сокращения, которое встречается в некоторых диалектах шотландцев: они допускают в разговорной речи Here it’s! и There it’s! Для этого ученые проанализировали данные из Атласа синтаксиса шотландцев (Scots Syntax Atlas). Онлайн-атлас содержит данные о сотнях грамматических явлений из более чем 140 мест по всей Шотландии. Информацию для атласа собирали местные специалисты.

Результаты показали, что многие диалекты шотландцев допускают сокращение в своеобразном выражении There it's there! Носители языка, которые могут употребить There it's!, используют и There it's there!, но не наоборот. Как оказалось, начальная There в таком предложении становится своего рода частицей для введения предложения, выражающего открытие. Вторая же частица указывает на местоположение самого объекта. Поэтому когда шотландцы говорят There it's!, они просто держат в голове второе there.

