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С. Собянин сообщил о штормовом предупреждении до вечера пятницы и призвал москвичей быть осторожными 

Агентство «Москва» + ещё 42 8 августа 2019
Фото: Капитал страны
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о штормовом предупреждении до вечера 9 августа и призвал жителей столицы быть осторожными. Об этом он написал в Twitter.
«Горожане привыкли к сообщениям о непогоде, к ливням, ветру и грозе. Но с вечера сегодняшнего дня до вечера пятницы чрезвычайно серьезное штормовое предупреждение: шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с», — написал мэр.
С. Собянин подчеркнул, что в таких погодных условиях очень важно соблюдать осторожность и следить за сообщениями экстренных служб.
«Очень прошу быть максимально осторожными. Избегайте находиться рядом с деревьями, легкими конструкциями и прочим. Следите за информацией МЧС. Городские службы переводятся в режим повышенной готовности», — заключил мэр.
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Другое , Сергей Собянин , МЧС , Москва
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