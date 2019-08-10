«Надуманный протест»: почему регионы не хотят поддерживать митинг в Москве

В регионах России проходят акции солидарности митинга в Москве в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму

Екатеринбурге на митинг вышли около 70 человек, в Челябинске — около 20 активистов, в Кургане — тоже около 20 человек, во Владивостоке — 8, в Красноярске — 10, в Омске Иркутске — 60 и 45 человек.

Член СПЧ , сопредседатель ассоциации российских НКО по защите избирательных прав «Гражданский контроль» Александр Брод объясняет малочисленность этих акций тем, что в регионах протест в поддержку московских кандидатов является «надуманным».

«Протест провалился, потому что не допущенные на выборы в Мосгордуму политики специально пытаются вывести людей на улицы. А те понимают, что организаторы этих митингов прикрываются ими, как живым щитом», — рассказал эксперт в интервью URA.ru.

Даже в столице, подчеркнул Брод, акции в поддержку оппозиционных кандидатов становятся всё менее популярными среди активного населения. Неслучайно, считает собеседник агентства, организаторы акции на проспекте Академика Сахарова попросили выступить на митинге популярные музыкальные группы.

«Чем-то нужно привлекать людей», — резюмировал Александр Брод.

В митинг в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму начался в Москве на проспекте Сахарова в 14.00.

Ранее организаторы мероприятия заявили, что акции должно посетить порядка 100 тысяч москвичей. Однако собрать такое количество граждан не получилось. По данным «Белого счетчика», на 14.00 в акции принимали участие 7,2 тысячи человек.

На 15.00, по информации МВД, на проспекте Сахарова собрались уже 15 тысяч протестующих.

Перед началом митинга в своем предвыборном штабе сотрудниками полиции была задержана оппозиционный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь . Как отметили в пресс-службе ГУ МВД , задержание Соболь произошло не по инициативе властей, а по просьбе организаторов протестного мероприятия. Они обратились в правоохранительные органы с заявлением о том, что Соболь якобы готовит провокации во время санкционированной акции.

«Протест оппозиции потерпел полное поражение. В Москве людей заманивают не реальными лозунгами несистемной оппозиции. Никто не говорит правду: мол, приходите, будем скакать как на Украине, рушить государство, продавать его западным хозяевам, Путина сносить. Нет, они как всегда врут, подмигивая друг другу, дескать, соберём толпу посмотреть на блогеров, ютуберов, потрястись под рейв», — прокомментировал политолог Павел Данилин.

Напомним, что ранее в подписных листах у многих независимых кандидатов в Мосгордуму были выявлены данные несуществующих и умерших людей. За это политикам отказали в регистрации. Данное решение Мосзбиркома послужило поводом для организации согласованных и несогласованных акций протеста.