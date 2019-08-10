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Дочь принца Уильяма удивила «некоролевским поведением» 

News.ru + ещё 15 1 час назад
Фото: News.ru
Принцесса Шарлотта, дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон поразила британскую публику «некоролевским поведением». Инцидент произошёл на благотворительной парусной регате The King's Cup.
Когда им нужно было поприветствовать публику, принцесса показала язык зрителям — сначала зрителям, а потом и фотографам. Британцы с юмором отнеслись к инциденту, однако нашлись и те, кто пожурил юную принцессу за неподобающее королевской особе поведение.
Сообщается, что регата прошла в начале августа на острове Уайт. В ней участвовали принц Уильям и Кейт Миддлтон. Супруги сражались за разные команды.
Юная принцесса известна своим дерзким нравом, в очередной раз она продемонстрировала его во время крестин своего брата, принца Луи. Любимица британцев, увидев толпу фотографов возле часовни после обряда, указала им на дверь, писал News.ru.
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