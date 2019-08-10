Дочь принца Уильяма удивила «некоролевским поведением»

Принцесса Шарлотта, дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон поразила британскую публику «некоролевским поведением». Инцидент произошёл на благотворительной парусной регате The King's Cup.

Когда им нужно было поприветствовать публику, принцесса показала язык зрителям — сначала зрителям, а потом и фотографам. Британцы с юмором отнеслись к инциденту, однако нашлись и те, кто пожурил юную принцессу за неподобающее королевской особе поведение.

Сообщается, что регата прошла в начале августа на острове Уайт. В ней участвовали принц Уильям и Кейт Миддлтон. Супруги сражались за разные команды.

Юная принцесса известна своим дерзким нравом, в очередной раз она продемонстрировала его во время крестин своего брата, принца Луи. Любимица британцев, увидев толпу фотографов возле часовни после обряда, указала им на дверь, писал News.ru.