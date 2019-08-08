Rambler Group назвала эффективный способ борьбы с пиратами

«Блокировка сайтов — это как чистить снег. Чистишь — новый падает», — отметил он.

По словам Гершковича, проблема с пиратским контентом глубже, а наиболее эффективным методом ее преодоления, вероятно, является лишение пиратов финансирования.

Топ-менеджер Rambler Group напомнил, что не так давно, на Петербургском международном экономическом форуме, компания уже озвучивала свою позицию относительно борьбы с пиратскими сайтами — блокировать следует не только сами сайты, но и выдачу на них рекламы через автоматизированные платформы.

Этого можно добиться, распространив ответственность за пиратство на такие платформы — суд должен иметь право заблокировать выдачу рекламы пиратскому сайту.

Кроме того, в Rambler Group считают необходимым искать источник пиратства — конкретных людей, которые создали сайт. Например, команда онлайн-кинотеатра Okko способна идентифицировать устройства, с которых производится рестриминг.

«Будем действовать жестко», — предупредил Михаил Гершкович, отметив, что методы минимизации финансовых потерь будут исключительно технологическими, а государству, которое хоть и помогает в борьбе с пиратством, стоило бы принять дополнительные меры.