Собчак подозревают в беременности от Богомолова 

Эту новость сообщила Лена Миро
Если верить распространяющейся по Сети информации, Ксения Собчак совсем скоро выйдет замуж за Константина Богомолова. Согласно данным популярных Telegram-каналов, церемония назначена на 13 сентября. Стоит отметить, что официальных заявлений по этому поводу пока не поступало. Как бы то ни было, пользователи внимательно следят за каждым шагом 37-летней теледивы.
На днях та стала гостьей мероприятия, посвященного кино, где встретилась с самим Квентином Тарантино. Изучив свежие видео с участием ведущей, блогер Лена Миро в своем «Живом Журнале» заявила, что звезда беременна. «Да, вот так вот все прозаично: залет, свадьба. И не отвертишься!» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — уверена скандально известная журналистка. По ее словам, Собчак уже на третьем-четвертом месяце.