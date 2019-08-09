Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Собчак подозревают в беременности от Богомолова 

WomanHit.ru + ещё 4 7 часов назад
Фото: WomanHit.ru
Эту новость сообщила Лена Миро
Если верить распространяющейся по Сети информации, Ксения Собчак совсем скоро выйдет замуж за Константина Богомолова. Согласно данным популярных Telegram-каналов, церемония назначена на 13 сентября. Стоит отметить, что официальных заявлений по этому поводу пока не поступало. Как бы то ни было, пользователи внимательно следят за каждым шагом 37-летней теледивы.
На днях та стала гостьей мероприятия, посвященного кино, где встретилась с самим Квентином Тарантино. Изучив свежие видео с участием ведущей, блогер Лена Миро в своем «Живом Журнале» заявила, что звезда беременна. «Да, вот так вот все прозаично: залет, свадьба. И не отвертишься!» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — уверена скандально известная журналистка. По ее словам, Собчак уже на третьем-четвертом месяце.
WomanHit.ru: последние новости
Виторган поделился романтичным фото с Нинидзе Эксперты оценили наследство Вилли Токарева Асмус удивила подписчиков снимком в кружевном белье
Другое , Квентин Тарантино , Константин Богомолов , Ксения Собчак , Лена Миро
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина объяснила пролет самолета из России1
«Мочиться в вино и боржоми»: Гварамия выдвинули обвинения151
«Друг Путина» намерен захватить власть в Италии72
Тайная сторона жизни Аллы Вербер1
Взрыв на полигоне: появились сообщения об облучении180
Видео
05:54
Задержаны еще два фигуранта «дела 27 июля»
Происшествия Общество
03:40
Тайная сторона жизни Аллы Вербер
Шоу-бизнес
07:52
МИД отчитал американского дипломата
Политика Другое
00:49
Чемпионку России осудили на три года
Происшествия Другое
00:38
Украина объяснила пролет самолета из России
В мире Украина
05:13
Опасность сохраняется: что шторм сделал с Москвой
Погода Новости Москвы
00:31
Россия отреагировала на «захват» Японией Курил
Азия В мире
00:35
«Этот человек не понимает намеков»
В мире СНГ
01:09
Зеленский не договорился с Варфоломеем
В мире Общество
03:52
Почему в США растет поддержка Трампа
США Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть