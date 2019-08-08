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Под Архангельском нашли оклад иконы XIX века 

Мир24 + ещё 1 1 час назад
Фото: АиФ Архангельск
В деревне Лопшеньга в Архангельской области нашли оклад иконы Божией Матери «Нечаянная радость», датируемой концом XIX века, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу национального парка «Кенозерский».
Специалисты намерены восстановить икону. Главный специалист по общим вопросам деревни Лопшеньга муниципального образования «Пертоминское» Игорь Майзеров преподнес парку презент — киот, который представляет собой шкафчик для иконы. Он по размеру подошел к окладу. В ближайшее время иконописец приступит за обновление ликов на деревянной основе.
Отметим, оклад был обнаружен две недели назад — в день старта проекта, целью которого является восстановление деревянного аэропорта в Лопшеньге. Он был найден на чердаке.
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Другое , Интерфакс , Архангельск , Архангельская Область
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