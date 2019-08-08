Под Архангельском нашли оклад иконы XIX века

В деревне Лопшеньга в Архангельской области нашли оклад иконы Божией Матери «Нечаянная радость», датируемой концом XIX века, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу национального парка «Кенозерский».

Специалисты намерены восстановить икону. Главный специалист по общим вопросам деревни Лопшеньга муниципального образования «Пертоминское» Игорь Майзеров преподнес парку презент — киот, который представляет собой шкафчик для иконы. Он по размеру подошел к окладу. В ближайшее время иконописец приступит за обновление ликов на деревянной основе.

Отметим, оклад был обнаружен две недели назад — в день старта проекта, целью которого является восстановление деревянного аэропорта в Лопшеньге. Он был найден на чердаке.