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Марина Анисина сделала официальное заявление об отношениях с Джигурдой 

Teleprogramma.pro + ещё 2 5 часов назад
Фото: Instagram
Олимпийская чемпионка опровергла сплетни о расставании пары.
Марина Анисина прокомментировала слухи о том, что ушла от Джигурды. «Конечно же, это не так», — говорит спортсменка. Она поблагодарила тех, кто не доверяет фейкам и верит в их с Никитой любовь. Джигурда пояснил, что это было официальное заявление олимпийской чемпионки.
Отношения Анисиной и Джигурдой были на грани краха несколько лет назад. Фигуристка подала на развод, указав в качестве причины непримиримые противоречия с мужем. Анисина жаловалась на неадекватное состояние Джигурды. Но потом пара помирилась, Марина забрала назад документы о разводе. Олимпийская чемпионка пояснила, что ее супруга оклеветали, а она поверила чужой лжи. Пара готовилась к появлению третьего ребенка, но спортсменка потеряла его из-за стрессов.
Переживать было из-за чего — Джигурда в это время в судах оказывал свое право на огромное наследство родственницы Людмилы Браташ. Впрочем, разбирательства только сблизили Анисину и Джигурду. Сейчас они, судя по всему, находятся в прекрасных отношениях.
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Комментарии4
Другое , Людмила Браташ , Марина Анисина
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