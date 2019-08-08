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Милиция открыла дорогу к резиденции Атамбаева 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 92 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Опубликована видеозапись того, как милиция покидает Кой-Таш, где находится резиденция экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, сообщают информационные агентства.
В 2–3 км от резиденции находился кордон, через который людей не пропускали к резиденции.
Теперь дорога открыта, передает Sputnik.
Правоохранители погрузились в автобусы и направились в сторону Бишкека.
Напомним, спецназ пытался задержать управлявшего страной с 2011 по 2017 год Атамбаева, но сторонники экс-президента не позволили правоохранителям этого сделать. Атамбаев подозревается в узурпации власти и других преступлениях, у него больше нет неприкосновенности и статуса бывшего главы государства.
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Другое , Алмазбек Атамбаев , ИА Sputnik , Кыргызстан
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