Милиция открыла дорогу к резиденции Атамбаева

Опубликована видеозапись того, как милиция покидает Кой-Таш, где находится резиденция экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева , сообщают информационные агентства.

В 2–3 км от резиденции находился кордон, через который людей не пропускали к резиденции.

Теперь дорога открыта, передает Sputnik.

Правоохранители погрузились в автобусы и направились в сторону Бишкека.

Напомним, спецназ пытался задержать управлявшего страной с 2011 по 2017 год Атамбаева, но сторонники экс-президента не позволили правоохранителям этого сделать. Атамбаев подозревается в узурпации власти и других преступлениях, у него больше нет неприкосновенности и статуса бывшего главы государства.