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Бойцы спецназа участвуют в задержании экс-президента Киргизии 

Российская Газета + ещё 55 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В селе Кой-Таш продолжается операция по задержанию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Как стало известно, ее проводят бойцы спецназа Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии.
До сих пор нет официальной информации о том, что происходит в доме Атамбаева. В правоохранительных органах пока никак не прокомментировали происходящее в Кой-Таше. Также неизвестно, что в настоящее время находится бывший глава государства.
Ранее сообщалось, что спецназовцы вывели Атамбаева из дома и увезли в неизвестном направлении.
По данным очевидцев, в результате штурма несколько человек получили ранения резиновыми пулями. На место происшествия выехали восемь бригад скорой помощи.
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