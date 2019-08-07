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Кремлевский комбинат питания в суде требует от Киркорова оплатить услуги на 82 тыс. рублей 

ТАСС 2 часа назад
ФГБУ "Комбинат питания "Кремлевский" подал иск к певцу Филиппу Киркорову о взыскании около 82 тыс. рублей. Определение Арбитражного суда Москвы от 6 августа о принятии этого искового заявления к производству опубликовано в электронной картотеке арбитражных дел.
Как пояснила ТАСС пресс-секретарь управляющего делами Елена Крылова, учреждение просит певца возместить расходы, связанные с организацией дополнительного питания для артистов его труппы во время репетиций и концерта в августе 2018 года.
"По просьбе господина Киркорова во время организации концерта в Кремле в августе 2018 года было заказано дополнительное питание для артистов. Контракты были подписаны, мы предоставили дополнительное питание для его труппы во время репетиций и концерта. Речь идет о сумме около 80 тыс. рублей. Но при наличии всех актов и закрывающих документов, необходимых в рамках деятельности ФГБУ и подписанных со стороны концертного директора Киркорова, почему-то до сих пор, по прошествии года, оплата не поступила", — пояснила Крылова.
По ее словам, в соответствии с действующим законодательством, если государственное бюджетное учреждение не получает оплату, проводит переговоры, но не достигает нужного результата, то оно обязано обратиться в суд, чтобы получить недостающую сумму.
"Законодательство РФ требует от нашего учреждения этот шаг предпринять. К Филиппу Бедросовичу мы относимся с глубоким уважением. Думаю, что он не в курсе этой ситуации. Мы надеемся, что сотрудничество нашего комбината питания с господином Киркоровым будет продолжено несмотря на этот эпизод", — добавила представитель Управления делами президента РФ.
Согласно данным картотеки арбитражных дел, комбинат питания "Кремлевский" подал в Арбитражный суд Москвы исковое заявление против Киркорова о взыскании 81 тыс. 889 рублей. Согласно определению суда от 6 августа, дело будет рассмотрено в порядке упрощенного производства без вызова сторон после истечения сроков, установленных судом для представления доказательств и иных документов. В частности, суд ждет от ответчика предоставления мотивированного отзыва на исковое заявление в срок до 27 августа. При этом крайний срок для предоставления всех материалов и документов по делу для обеих сторон установлен до 17 сентября 2019 года, после чего суд вынесет решение.
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Другое , Филипп Киркоров , Елена Крылова , ИТАР-ТАСС , Москва
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