Одиннадцать регионов получат 329 млн рублей на поддержку учителей русского языка

МОСКВА , 7 августа. /ТАСС/. Одиннадцать российских регионов с 2020 по 2022 годы получат субсидии в размере 329 млн рублей на развитие кадрового потенциала педагогов русского языка. Об этом говорится в докладе министра просвещения РФ Ольги Васильевой к заседанию межведомственной комиссии по вопросам сохранения, защиты и развития русского языка, предоставленном пресс-службой министерства.

"Победителями отбора стали 11 регионов ( Иркутская область Тамбовская область , Ростовская область, Краснодарский край, Республика Мордовия, Алтайский край, Свердловская область, Чеченская республика, Республика Коми, Псковская область, Ивановская область), которым в период с 2020 по 2022 год будет выделено 329 млн рублей", — говорится в докладе.

Субсидии будут распределены по линии целевой программы Минпросвещения РФ «Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам народов Российской Федерации».

Кроме того, до конца 2019 года за рубежом будет создано 14 центров открытого образования на русском языке и обучению русскому языку. Образовательная деятельность центров будет осуществляться в очном формате и будет направлена на формирование у обучающегося коммуникативных компетенций, соответствующих одному из уровней владения русским языком: элементарный (А1), базовый (А2), первый (В1). В настоящее время подводятся итоги конкурса грантов на создание центров.