Россияне смогут получить правовые консультации через единый портал

О том, как гражданам за счёт государства получить юридическую помощь, какие проблемы беспокоят россиян и чем им поможет единый портал бесплатной правовой поддержки, «Парламентской газете» рассказала член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова

— Ирина Валерьевна, как сегодня в России выстроена система бесплатной правовой помощи людям?

— Право каждого гражданина на получение квалифицированной юридической помощи гарантировано 48 статьёй Конституции. Практика же оказания безвозмездной правовой поддержки сложилась после принятия в 2011 году Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации». Благодаря ему определились основополагающие принципы работы государственной и негосударственной систем бесплатной юридической помощи, а также основы информирования и правового просвещения населения.

Что касается регионов, то они вправе самостоятельно определять механизм и состав участников государственной системы бесплатной юридической помощи, финансировать эту деятельность, а также устанавливать дополнительные гарантии реализации права граждан на получение такой помощи. К примеру, в 60 регионах основными участниками государственной системы оказания бесплатной юридической помощи стали адвокаты. В девяти регионах действуют только государственные юридические бюро. Ещё в 16 субъектах создана смешанная система государственной бесплатной правовой помощи, предполагающая одновременную деятельность адвокатов и госюрбюро.

Разнятся регионы и по категориям россиян, которые вправе рассчитывать на бесплатную правовую помощь. Скажем, если в 17 регионах страны дополнительные гарантии на получение такой помощи предоставлены одной-двум категориям граждан, то в иных регионах таких категорий в десятки раз больше. Например, в Ростовской области законом закреплено более 50 льготных категории граждан: это и инвалиды, и многодетные семьи, и многие другие.

— Если подходы настолько отличаются от региона к региону, можно ли говорить о том, что и запросы россиян разнятся в зависимости от места проживания?

— Увы, разнообразие в подходах не устраняет общих для всех регионов проблем. У людей есть запрос на законодательное дополнение перечня случаев, при которых возникает право на получение бесплатной юридической помощи. В частности, речь идёт о помощи при взыскании с родителей дополнительных расходов на детей или неустойки за несвоевременную уплату алиментов, определении места жительства ребёнка, установлении порядка пользования жилым помещением, распределении обязанности по внесению оплаты за квартиру и ЖКХ между собственниками или нанимателями помещений по договорам социального найма и членами их семей.

— То есть, по вашему мнению, федеральный закон о бесплатной правовой помощи нуждается в корректировке?

— Думаю, требует ревизии и дополнения перечень льготных категорий получателей правовой помощи, а также привлечения в состав участников госсистемы бесплатной юридической помощи органов местного самоуправления и многофункциональных центров (МФЦ). Кроме того, нужно наделить адвокатов и представителей государственных юридических бюро правом делать запросы и получать в интересах граждан бесплатно справки и иные документы, необходимые для оказания юридической помощи.

— Каковы перспективы цифровизации системы правовой поддержки граждан?

— Многие регионы уже внедряют инновационные формы предоставления юридических консультаций. Так, в Ростовской области реализуется уникальный проект «Правовая помощь онлайн», в рамках которого госорганы и их подведомственные учреждения консультируют людей в режиме видеосвязи с использованием ресурсов МФЦ. В Ульяновской области и Ямало-Ненецком автономном округе бесплатную юридическую помощь предоставляют с помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг, компьютерной программы Skype и специализированных интернет-сайтов. В качестве ещё одного примера можно привести и опыт Республики Татарстан, где внедряется информационная система «Бесплатная юридическая помощь». Она позволяет в электронной форме вести реестр граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, выгружать из неё необходимые документы и оперативно их анализировать.

Назрела необходимость создания единого портала правового информирования и правого просвещения населения, позволяющего обмениваться опытом и лучшими практиками в сфере оказания бесплатной юридической помощи. Разумеется, делать это нужно на федеральном уровне, но при активном участии всех регионов.

Я убеждена, что нужна комплексная система правового просвещения граждан, которая бы охватывала всех жителей того или иного региона, а не только тех, кто имеет право на бесплатную юридическую помощь. Более того, назрела необходимость создания единого портала правового информирования и правого просвещения населения, позволяющего обмениваться опытом и лучшими практиками в сфере оказания бесплатной юридической помощи. Разумеется, делать это нужно на федеральном уровне, но при активном участии всех регионов. Этот портал должен дать любому гражданину не только справочно-правовую информацию общего плана — по законодательству, праву и так далее, — но и возможность непосредственно обратиться к соответствующему представителю госструктур или адвокатского сообщества по месту жительства гражданина.