Регина Тодоренко впервые показала лицо сына через 8 месяцев после его рождения 

Телеведущая с Мишей снялись в рекламе подгузников.
Регина Тодоренко и Влад Топалов стали родителями в декабре 2018 года, через несколько недель после свадьбы. И все это время родители оберегали маленького Мишу от посторонних глаз.
Теперь молодая мать показала, как выглядит ее малыш. Регина и Миша снялись в рекламе Pampers, ролик скоро выйдет на экраны.
«Сейчас состоялась наша первая совместная работа для мирового бренда, и я счастлива, что и на съемках смогу проводить время с сыном», — делится эмоциями Регина Тодоренко.
Напомним, недавно Тодоренко и Топалов отпраздновали свадьбу, которой у них не было после регистрации в загсе. Певец и телеведущая пригласили близких и друзей в Италию, где и прошло торжество.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Пресс-служба, Instagram, Picture Alliance
Видео: Instagram
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