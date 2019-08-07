Регина Тодоренко впервые показала лицо сына через 8 месяцев после его рождения

Телеведущая с Мишей снялись в рекламе подгузников.

Регина Тодоренко и Влад Топалов стали родителями в декабре 2018 года, через несколько недель после свадьбы. И все это время родители оберегали маленького Мишу от посторонних глаз.

Теперь молодая мать показала, как выглядит ее малыш. Регина и Миша снялись в рекламе Pampers, ролик скоро выйдет на экраны.

«Сейчас состоялась наша первая совместная работа для мирового бренда, и я счастлива, что и на съемках смогу проводить время с сыном», — делится эмоциями Регина Тодоренко.

Напомним, недавно Тодоренко и Топалов отпраздновали свадьбу, которой у них не было после регистрации в загсе. Певец и телеведущая пригласили близких и друзей в Италию, где и прошло торжество.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Пресс-служба, Instagram, Picture Alliance

Видео: Instagram

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