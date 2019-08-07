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В Госдуме расследуют вмешательство во внутренние дела России 

Газета.Ru + ещё 14 2 часа назад
Первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев заявил, что Госдума собирается провести расследование о вмешательстве иностранных государств во внутренние дела России. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, российское государство неоднократно обвиняли в том, что оно якобы вмешивается в выборы в США и странах Европы.
Однако, добавил, депутат, никакие убедительные доказательства представлены не были.
"Поэтому мы считаем, что имеем и юридические, и моральные основания для того, чтобы парламент России провел свое расследование о вмешательстве в наши внутренние дела", — отметил Исаев.
Он подчеркнул, что власти России хотят разобраться, кто и с какой целью вмешивался в дела России.
Депутат заключил, что речь идет об открытом парламентском расследовании, к которому будут привлечены эксперты, специалисты, а его результаты будут представлены общественности.
Ранее сообщалось, что Госдума может обсудить иностранное вмешательство в выборы.
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Комментарии
Другое , Андрей Исаев , Единая Россия , Госдума , США
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