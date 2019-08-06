Трампономика переходного периода

На прошедшей неделе из-за океана пришло сразу несколько экономических новостей, которые взволновали, удивили, порадовали и одновременно заставили призадуматься как экспертов, так и простых людей.

И хотя эти новости в основном, как принято говорить, вселяли оптимизм, трудно было избавиться от впечатления, что западные финансовые «гуру» пребывают в некоторой растерянности. Прежде всего, это касалось главного распорядителя долларовой эмиссии — главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла . Он снизил основную (у нас ее называют базовой) ставку, хотя «по науке» не должен был. И вынужденно оправдывал свое решение.

Дональд Трамп еще с января 2017 года обвинял ФРС во «вредительстве». Его логика была проста — для развития национальной экономики нужен дешевый кредит. Говоря точнее, доступное финансирование как для производителей, так и для потребителей. Но у Федерального Резерва, как и у любого мегарегулятора, действующего в рамках либеральной модели, логика совсем иная. Оживление рынков приводит к увеличению числа рабочих мест, повышению спроса на труд, значит — и реальных доходов населения. В результате запускается инфляционный механизм, сдержать который можно лишь повысив стоимость денег, то есть увеличив процентную ставку.

По сути дела, это и есть «таргетирование инфляции», печально известное в России . Впрочем, не только в ней. Проблема состоит в том, что инфляцию можно удерживать в рамках «допустимых значений» даже при повышении цен — в том случае, если зарплаты в реальном выражении не растут или падают. Она может даже быть отрицательной, если разоряются предприятия реального сектора, все товары становятся импортными, а в стране половина граждан лишаются работы.

Единственная ценность «таргетирования» в последние десятилетия состояла в обеспечении относительной предсказуемости глобальных финансовых рынков. Так называемые «инфляционные ожидания» и, что не менее важно, «стрессовые факторы» (например, введение импортных пошлин или «неправильные» кадровые решения) всегда дестабилизировали Уолл-Стрит, а следом за ним и все остальные биржевые площадки. Согласно классическому либеральному учению (классическим оно стало 30-35 лет назад), такая дестабилизация может привести к коллапсу всей мировой экономики.

Коллапс, однако, не спешит наступать. Многие профессиональные финансовые издания утверждали, что само избрание американским президентом популиста Трампа должно было обрушить рынки. А введение им протекционистских тарифов и взятие курса на реиндустриализацию США — привести к падению платежеспособного спроса и, как следствие, безработице, экономическому спаду и новой Великой Депрессии. Но вместо этого в Америке началось создание новых рабочих мест, повысилась средняя оплата труда, а ВВП начал расти темпами, которые еще в 2016 году считали невозможными. Даже розничные цены повысились незначительно. Во всяком случае, их рост стал незаметен на фоне увеличения доходов домохозяйств.

Самым «удивительным» явлением за последние три года стала независимость показателей реальной экономики США от колебания фондовых индексов. «Рынки реагируют негативно» — рабочие места создаются. «Рынки реагируют позитивно» — они все равно создаются. «Рынки относительно стабильны и наблюдается незначительная коррекция» — происходит всё то же самое.

Трамп сделал четыре, казалось бы, простых хода — снизил налоги, развязал руки энергетической отрасли, ввел импортные пошлины и убрал большинство административных барьеров для бизнеса. И пока левые критиковали экономическую дерегуляцию, а «зеленые» указывали на «аморальность» добычи американских углеводородов, спецы в области экономической теории предсказывали, что все предпринятые президентом меры будут полностью перечеркнуты «отказом от свободной торговли».

Но их теория не сработала. Двойной протекционизм 45-го президента (защита внутреннего рынка от импорта и защита национальн