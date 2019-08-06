Прикинулся дочкой и спрятался в чемодане. Топ-5 неудачных побегов из тюрьмы

Знаменитый наркобарон Коротышка пытался улизнуть из тюрьмы, прикинувшись родной дочкой. Но в последние годы успешные побеги бывают только в кино. «360» составил топ-5 неудачных, но невероятно изощренных попыток сбежать из исправительного учреждения.

Притворился дочкой

Бразильский наркобарон Коротышка, настоящее имя которого Клавино да Силва, попытался сбежать из тюрьмы Геричино в Рио-де-Жанейро , притворившись собственной дочерью. Для этого, сообщает 5 августа The Guardian, осужденный на 72 года и 10 месяцев преступник натянул на себя имитирующую лицо девушки силиконовую маску и подростковую одежду.

По его замыслу, в день посещения вместо него в исправительном учреждении должна была остаться 19-летняя дочь. Но, как рассказали охранники, преступника выдала нервозность. После неудачной попытки побега Коротышку перевели в тюрьму строгого режима. А девушку проверяют на причастность к организации побега.

За спасением к полицейскому

В декабре 2018 года 31-летний американец Аллен Льюис совершил провальную попытку побега, писала The Daily Independent. Когда мужчину перевозили из Центра предварительного заключения в другое учреждение, он пожаловался офицеру на боль в области запястий из-за наручников. Тот решил немного ослабить браслеты, но когда отстегнул один из них, преступник ударил его и скрылся. Полицейский доложил ситуацию начальству, которое начало поисковую операцию.

Тем временем добравшийся до ближайшего шоссе Льюис быстро поймал попутку. На его беду за рулем оказался полицейский из местного студенческого городка. Увидев наручники, правоохранитель задержал беглеца и передал сотрудникам исправительного учреждения.

Кажется, кто-то слишком много ест Четверо заключенных с помощью украденных в душевой труб старательно продолбили дыру в стене. Первому удалось вырваться на свободу. Вторым полез 100-килограммовый Рафаэль Валадо и застрял, как Винни Пух в норе у Кролика. Двое оставшихся в камере арестантов не смогли ни пропихнуть неудачника наружу, ни втащить его обратно. Пришлось звать на помощь охрану. Освободить Валадо смогла вызванная на место ЧП пожарная команда.