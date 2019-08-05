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Глава Гонконга заявила, что район на грани «очень опасной» ситуации 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Фото: © REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Масштабное нарушение порядка в Гонконге во имя отдельных политических требований создают в Гонконге очень опасную ситуацию, заявила в понедельник глава администрации Гонконга Кэрри Лэм.
"Такие масштабные нарушения во имя отдельных политический требований или движение несотрудничества серьезным образом подорвали закон и порядок в Гонконге, толкая наш город, который мы все любим и который многие из нас помогали строить, на грань очень опасной ситуации", — заявила журналистам Кэрри Лэм.
Она подчеркнула, что правительство Гонконга будет решительно защищать закон и порядок в районе.
"Мы все любим Гонконг, и многие из нас сделали вклад в его стабильность и процветание… Наступило время сказать нет хаосу и насилию", — добавила политик.
Заявление Лэм прозвучало на фоне транспортного коллапса, который в понедельник устроили противники законопроекта об экстрадиции, и общегородской забастовки, где, как ожидается, примут участие около 500 тысяч человек.
В понедельник утром протестующие заблокировали дороги и туннели, а также нарушили движение рельсового транспорта и автобусов, чтобы вынудить правительство выполнить их требования. Организаторы акции планируют помешать жителям города добраться до работы в бизнес-районах города. Протесты сказались и на работе международного аэропорта Гонконга, в котором будет работать лишь одна взлетно-посадочная полоса.
Критики акции заявляют, что такое масштабное нарушение работы во всех сферах бизнеса — от ресторанов до авиации — нанесет огромный ущерб международной репутации Гонконга, который гордится своей стабильностью и мировым уровнем сервиса. Требования протестующих остаются прежними, они выступают за полный отзыв поправок к законопроекту об экстрадиции и расследования в отношении действий полицейских во время протестов.
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Другое , Гонконг
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