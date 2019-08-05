Лидер группы «Чайф» пожаловался на травлю в Сети

МОСКВА , 5 авг — РИА Новости. Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин пожаловался на интернет-травлю после выступления на фестивале «Шашлык Live».

Музыкант рассказал, что после концерта в группах коллектива в социальных сетях добавились люди, которые раньше не проявляли интереса к творчеству «Чайфа». По его словам, они начали писать оскорбительные комментарии, обвиняя артиста в том, что тот принял участие в фестивале и не участвовал в несанкционированных акциях в Москве.

"На самом деле это интернет-террор. Эти люди — борцы за демократию и свободу слова? Но свобода слова — это разные мнения" — отметил Шахрин в комментарии порталу «66.ru».

Он пояснил, что происходившее в столице является «московской историей», к которой он, как екатеринбуржец, не имеет отношения. Кроме того, он признался, что организаторы несанкционированных акций ему «не симпатичны».

Незаконная акция в Москве

В субботу в центре Москвы прошла несанкционированная акция. По данным столичного главка МВД, в ней приняли участие около полутора тысяч человек, около 600 из них были задержаны за различные правонарушения.