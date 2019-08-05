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Паводок в Приамурье начинает отступать 

Вести.Ru + ещё 20 11 часов назад
Фото: www.vesti.ru
Число подтопленных паводком жилых домов в Приамурье за сутки сократилось с 92-х до 54-х. Восстановлено 39 участков дорог общей протяженностью 93 километра. В некоторых районах области уровень воды падает — так, в Тулуне он опустился на 30 сантиметров ниже критической отметки.
Другие населенные пункты готовятся к пику наводнения — например, в поселке Архара прошла эвакуация, подготовлены временные убежища. Сотрудники МЧС на вертолетах доставляют все необходимое в отдаленные места, а также ликвидируют оставленные стихией разрушения, сообщает телеканал "Россия 24".
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