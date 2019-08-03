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Силовики задержали актёра Александра Паля 

News.ru + ещё 8 1 час назад
Фото: News.ru
Актёр Александр Паль задержан на митинге за свободные выборы в Мосгордуму.
Артист опубликовал видео из автозака в историях своего Instagram. На кадрах он с другими участниками мероприятия поёт «Священную войну».
Просто шёл с друзьями по Садовому кольцу, у Маяковской задержали вместе с друзьями, — рассказал деятель кино журналистам «Новой газеты».
Ранее News.ru писал, что в столице проходит митинг за честные выборы в Мосгордуму. Видео задержания нескольких участников несанкционированного мероприятия появилось в Сети. На кадрах видно, что силовики применяют к гражданам силу. Одного из них задержали, когда он пытался развернуть флаг России. Ещё один мужчина, по некоторым данным, просто проезжал мимо на велосипеде.
Полиция сообщала о 350 участниках мероприятия и 30 задержанных. Активисты ОВД-инфо заявили о задержании 381 человека. По словам главы Союза журналистов России Владимира Соловьёва, задержаниям подверглись шесть сотрудников СМИ.
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Другое , Мосгордума
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