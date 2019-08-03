Силовики задержали актёра Александра Паля

Актёр Александр Паль задержан на митинге за свободные выборы в Мосгордуму

Артист опубликовал видео из автозака в историях своего Instagram. На кадрах он с другими участниками мероприятия поёт «Священную войну».

Просто шёл с друзьями по Садовому кольцу, у Маяковской задержали вместе с друзьями, — рассказал деятель кино журналистам «Новой газеты».

Ранее News.ru писал, что в столице проходит митинг за честные выборы в Мосгордуму. Видео задержания нескольких участников несанкционированного мероприятия появилось в Сети. На кадрах видно, что силовики применяют к гражданам силу. Одного из них задержали, когда он пытался развернуть флаг России. Ещё один мужчина, по некоторым данным, просто проезжал мимо на велосипеде.

Полиция сообщала о 350 участниках мероприятия и 30 задержанных. Активисты ОВД-инфо заявили о задержании 381 человека. По словам главы Союза журналистов России Владимира Соловьёва, задержаниям подверглись шесть сотрудников СМИ.