МВФ предложил России рискнуть деньгами

Международный валютный фонд дал российским властям совет — вкладывать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) при достижении им порога в 7% ВВП в «надежные зарубежные активы». В докладе МВФ говорится, что России «следует воздерживаться от квазиналоговой деятельности через ФНБ и продолжать инвестировать средства ФНБ в высококачественные иностранные активы», передает ТАСС. По мнению экспертов фонда, это позволит «защитить ресурсы для будущих поколений и изолировать экономику от волатильности цен на нефть, поддерживать диверсификацию и рост ненефтяной экономики».

Стоит России следовать советам МВФ, как вкладывать накполенные в ФНБ средства? Как известно, благодаря «бюджетному правилу» Россия направляет нефтегазовые сверхдоходы в ФНБ, когда на рынке стоимость нефти выше заложенной в бюджете цены Urals. Тем самым создается «подушка безопасности» на случай очередного обвала нефтяных цен.

Как поясняет Дмитрий Куликов , заместитель директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА, дополнительные нефтегазовые доходы в России сейчас сберегаются по следующей схеме: на них Минфин покупает на внутреннем рынке либо у Банка России иностранную валюту, которая становится частью международных резервов. Резервами управляет Банк России, который вкладывает средства ФНБ в основном в ликвидные низкорисковые иностранные облигации. Часть средств фонда вложены внутри страны в инфраструктурные проекты и институты развития.

«Согласно Бюджетному кодексу, пока ликвидная часть ФНБ не достигнет 7% ВВП, новые виды направлений вложения (за пределами применяемого сейчас списка) рассматриваться не могут. Логика в том, что 7% ВВП необходимо, чтобы создать предсказуемость расходов государства и дать возможность ему сглаживать свои расходы вне зависимости от цикла нефтяных цен. Сама цифра 7% ВВП, впрочем, возможно будет пересмотрена вверх в текущих реалиях», — поясняет Дмитрий Куликов. Иными словами, российские власти решили, что инвестировать средства ФНБ можно будет только тогда, когда удастся накопить определенный объем резервов. После чего у властей появляется выбор, что делать с дополнительными сверхдоходами. И этот момент уже не за горами.

МВФ считает, что вложения в зарубежные активы — это то, что надо для безопасности России.

В принципе по такому пути пошла Норвегия , которая известна самым крупным резервным фондом, который превышает триллион долларов. Так много в суверенном фонде ни у кого в мире нет. Норвежская модель предполагает вложения средств в активы по всему миру: примерно две трети вложено в акции мировых компаний, остальные — в облигации и недвижимость. Расходы фонда возможны только из инвестиционной прибыли.

Российскому Минфину эта модель очень импонирует. В апреле этого года там заявили, что когда средства фонда достигнут 7% ВВП, то планируется размещать средства ФНБ за границей в виде относительно рискованных инвестициях. Вкладывать средства в российскую экономику там не хотят. «Это должны быть не внутренние инфраструктурные проекты, а что-то вне России, и при этом что-то более доходное, чем резервные активы, в которые вкладываются первые 7%», — заявил тогда замминистра финансов Владимир Колычев

Однако есть иная модель расходования средств ФНБ. Их можно использовать в качестве инвестиций в реальную экономику России — в долгосрочные и крупные проекты, в первую очередь, инфраструктурные. С одной стороны, это решает вопрос с дефицитом инвестиций в страну, с другой, должно стимулировать рост российской экономики.

В принципе, средства мировых фондов благосостояний, к которым относится и российский ФНБ, не принято вкладывать в реальную экономику, потому что это считается высокорискованными вложениями с длительными сроками окупаемости, замечает эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский . «Фонды обычно вкладываются в инструменты финансовых рынков. Это должны быть не мало кому известные околорыночные бумаги ограниченного хождения, а высоколиквидные биржевые инструменты. Именно исходя из этого, совет МВФ не лишен здравого смысла. Ведь не секрет, что ликвидных инструментов в России весьма мало, и диверсификация нашим фондам отнюдь не помешает», — говорит Рожанковский.

А чтобы профинансировать проект в реальной экономике, есть другие инструменты. Частные компании могут выпустить корпоративные облигации, в том числе так называемые инфраструктурные облигации, то есть взять в долг на рынке. Государство может найти средства с помощью налогов, повысив их, либо взять в госдолг на реализацию того или иного проекта.

Совет МВФ в целом выглядит в рамках принятой мировой практики. Но эксперты МВФ как всегда упускают из вида особенности российской экономики. МВФ не раз критиковали именно за формальность подхода. Грубо говоря, они советуют всем практически одно и то же, что с точки зрения экономической теории выглядит правильно. Однако на практике реализация этих «правильных» идей зачастую приводит к катастрофическим последствиям и еще большим кризисам. Эксперты МВФ не вдаются в детали и специфику экономик, которых якобы спасают.

В чем же особенность России, которую МВФ как будто не замечает?

В том, что российский ВВП растет ниже мировых уровней, а рассчитывать на поток внешних инвестиций в Россию в условиях санкционной войны просто глупо. В условиях все большей экономической изоляции России со стороны США совет МВФ выглядит иронично.

«Учитывая, что Россия находится под санкциями, и в ближайшее время, судя по всему, ситуация не улучшится, инвестировать в американские или даже европейские ценные бумаги выглядит нелогично и рискованно. Ведь, по сути, Россия размещает свои активы в государстве, известном своими не вполне честными и чистоплотными правилами игры», — считает Рожанковский. Кроме того, добавляет он, по поводу казначейских облигаций есть высокая неопределенность ввиду различных сценариев дальнейшей монетарной политики Федрезерва США . А вложения в акции считаются высокорисковыми инвестициями, и по этой причине в большом долевом объеме обычно не рекомендуются для таких консервативных портфелей, как фонды национального благосостояния.

«Во времена политических неопределенностей и международных «любезностей» в виде санкций друг против друга, полагать, что Советы МВФ принесут пользу только МВФ, вполне логично. Ведь всегда есть вероятность, что санкционный список в отношении России будет пополнен и не факт, что это не коснется инвестиционных проектов России за рубежом», — согласна Ирина Ланис, финансовый аналитик компании «ФинИст».

Главная логика, которой должны руководствоваться российские власти: чтобы вложения доходов сверх буфера принесли будущим поколения доходы или как минимум снижали издержки будущих россиян. «Поэтому

выбор типа вложения — это по факту ответ на вопрос, возможно ли сейчас за счет денег государства запустить проект с хорошим экономическим эффектом, не разогнав при этом инфляцию, не повредив долгосрочной сбалансированности бюджета?

Если мы считаем, что возможно, то надо вкладывать внутри, а если в этом есть сомнения, то нужно сберегать вне страны, дождавшись когда долгосрочно эффективный проект появится», — считает Дмитрий Куликов из АКРА.

Соломоновым решением в такой непростой ситуации могут стать инвестиции в золото, считает Рожанковский. «С одной стороны, золото является в достаточной мере нейтральным высоколиквидным инструментом, не завязанным на чьи-либо национальные котировальные системы. С другой стороны, история показывает, что по мере роста геополитических, экономических и прочих глобальных рисков, золото неминуемо вырастет — быть может, не так сильно как отдельные ценные бумаги, но с достаточными премиями в их доходностях по сравнению с доходностями тех консервативных биржевых инструментов, которые подразумевает МВФ в своих рекомендациях», — говорит эксперт.

Надо понимать, что в отличие от Украины, Россия от МВФ никак не зависит, а потому советы фонда ее совершенно ни к чему не обязывают. «Общий посыл регулярного доклада МВФ: нужно продолжать удачные экономические политики последних лет, пытаясь параллельно структурными реформами дать импульс росту. Мнение МВФ в целом принято принимать во внимание, но руководством к действию оно не является», — считает Дмитрий Куликов.

«Советы МВФ не более чем советы, тем более что они довольно стандартны.

Российские ЦБ, Минфин и в меньшей степени Минэк думают так же. Советы МВФ — небольшой дополнительный аргумент в дискуссии о ФНБ, поэтому не нужно придавать рутинным советам особую значимость. До дефолта 1998 МВФ на что-то влиял, после — нет. Россия с 1998-1999 года отказалась от помощи МВФ», — отметил управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию «Эксперт РА» Антон Табах

Существуют примеры как удачных, так и крайне спорных рекомендаций, за что МВФ получает заслуженную критику, в том числе от именитых экономистов. Политика и рекомендации МВФ часто подвергаются критике со стороны экономистов и политиков. Оснований для такой критики достаточно: слишком часто страны, сотрудничавшие с фондом, не получали улучшения ситуации, наоборот — она еще больше ухудшалась. Критиком политики МВФ является, например, нобелевский лауреат по экономике Джозеф Стиглиц . В 90-е годы он был председателем совета при президенте Билле Клинтоне , а потом старшим вице-президентом и главным экономистом Мирового банка . По его мнению, приватизация, рыночная либерализация и фискальная экономика (жизнь по средствам) — это три столпа, вокруг которых держится вся политика и все советы МВФ. Все остальное, как считают эксперты фонда, доделает невидимая рука рынка.

Иногда следование рекомендациям МВФ приводит к ухудшению ситуации. Например, мексиканский кризис 1994 года благодаря «советам» МВФ распространился на другие страны Латинской Америки. Причем, там ситуация довольно сильно напоминает украинскую. Азиатский кризис 1997 года также ставят в вину МВФ. Его обвиняют и в том, что Югославия по требованию фонда прекратила экономически выравнивать ситуацию в регионах, что в итоге и привело к сепаратизму, гражданской войне и развалу страны. Велик список разоренных африканских стран, где действовал МВФ.

Есть и более современные примеры провальной политики МВФ, которые просто кричат, что нельзя использовать одни и те же инструменты в разных странах.

Газета ВЗГЛЯД уже не раз писала, как требования МВФ завели Украину в нищету и вековую долговую кабалу.

«МВФ был ответственен за огромное число откровенно вредных для стран идей. Например, Греция, где для стимулирования экономического роста по указке МВФ сокращали социальные расходы, зарплаты бюджетникам и проводили приватизацию. В результате улицы Афин оказались заполнены бездомными, а протесты против властей не прекращались долгое время. Аналогичная ситуация, хоть и в меньших масштабах, наблюдалась и в Португалии после недавнего еврокризиса», — напоминает Геннадий Николаев , эксперт Академии управления финансами и инвестициями. МВФ раздает свои советы налево и направо. Вот только крупные и независимые страны предпочитают их не слушать. Например, МВФ рекомендовал Германии, США и Японии принять меры жесткой экономии в 2011 году, чтобы они могли оправиться от кризиса, а уже в 2012 году сам фонд признался, что выполнение данных предписаний способствовало бы только ухудшению финансового положения этих стран, напоминает Николаев.