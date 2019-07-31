Астраханскую медсестру за спасение утопающего наградили иконой

В тот день православные отмечали праздник Казанской иконы Божией Матери, и Ольга вместе с молодым человеком решила отправиться в село Ильинка , где находится старинный храм.

— Во время богослужения в церковь с криками забежали мальчишки: человек тонет! Времени на раздумья не было. Мы быстро выскочили, прыгнули в лодку и стали что есть сил грести, — вспоминает события того дня медсестра.

Как оказалось, местный житель решил переплыть через реку. Однако когда до другого берега оставались считаные метры, стал тонуть и начал уходить под воду.

Когда Ольга и Александр добрались до противоположного берега, утопавшего уже вытащили из воды, но мужчина не подавал признаков жизни. Однако хрупкая медсестра не растерялась. Вспомнила все то, что изучала раньше только в теории и, конечно, то, с чем сталкивается каждый день на работе.

Пострадавшего перекинули через колено, чтобы освободить его дыхательные пути от воды. Потом были непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. К моменту приезда «скорой» 58-летний пловец начал дышать, а его бледное лицо порозовело.

А через три дня он из больницы отправился домой.

Зная, что Ольга верующий человек, за спасение утопающего ее решили поощрить не просто благодарностью ведомства, а освященной иконой Казанской Божией Матери. Ведь именно благодаря ей девушка оказалась там, где была нужна больше всего.