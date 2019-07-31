Фото поцелуя Леди Гаги с новым бойфрендом утекли в сеть

Американская певица Леди Гага была замечена на свидании со своим звукорежиссером Дэном Хортоном , сообщает People. В сети также появились снимки, на которых избранник звезды ожидает ее за столиком в кафе. На другой фотографии видно, как артистка подходит к Хортону и целует его в губы.

По словам одного из посетителей, 33-летняя знаменитость «выглядела потрясающе» во время встречи с 37-летним Хортоном. Отмечается, что они провели в заведении около часа, много разговаривали и целовались, а Гага отказывалась фотографироваться с поклонниками.

«По иронии судьбы их стол находился у окна, недалеко от пешеходной части, и ее даже не напрягал тот факт, что за ней наблюдают. Она выглядела очень счастливой, когда общалась с мужчиной, сопровождающим ее», — цитирует собеседника портал.

Как сообщил изданию источник, близкий к окружению певицы, она «по-настоящему счастлива» с Хортоном. Бывшая жена звукооператора актриса Отем Гуззарди также не смогла пройти мимо снимков. В своем инстаграме артистка опубликовала фотографию с подписью «Poker Face» (название одного из главных хитов Гаги 2008 года).

Несмотря на то, что слухи об отношениях Гаги и ее коллеги по фильму «Звезда родилась» Брэдли Купера , ставшие, по одной из версий, причиной его развода с российской моделью Ириной Шейк , не подтвердились, русскоязычные пользователи продолжили оставлять комментарии под последней публикацией исполнительницы.

«Купер плачет по ночам», «Говорят, у Гаги роман на стороне», «Слышала, что она целуется с другим», — обсудили последние новости пользователи.

В феврале этого года Гага разорвала помолвку со своим женихом Кристианом Карино . «У них просто ничего не вышло. Иногда отношения просто заканчиваются. Здесь нет никаких длинных и печальных историй», — прокомментировал слухи официальный представитель певицы.

Фанаты артистки начали подозревать неладное еще на церемонии вручения премии «Грэмми-2019», когда заметили отсутствие на руке певицы огромного обручального кольца, которое ей подарил Карино. Кроме того, в своей речи на вручении награды Гага не назвала своего жениха в числе тех, кому она благодарна за любовь и поддержку.

Сравнительно недавно, после съемок фильма «Звезда родилась», в СМИ начали распространяться слухи о тайном романе Гаги и ее партнера по ленте Брэдли Купера. На тот момент оба артиста находились в довольно серьезных отношениях: актер с 2015 года состоял в браке с моделью Ириной Шейк, а сама Гага в октябре 2018-го объявила о своей помолвке с Карино.

Отношения певицы со своим агентом начались в феврале 2017 года, спустя полгода после ее разрыва с актером Тейлором Кинни. С последним у Гаги также были серьезные отношения, которые дошли до помолвки, однако это ни к чему не привело. О романе 32-летней поп-звезды и Карино стало известно не сразу, поскольку пара долго держала свои отношения в секрете. Папарацци сначала заметили влюбленных в кафе, а потом застали за поцелуем накануне Супербоула. В январе 2018-го Леди Гага и Кристиан Карино впервые официально подтвердили свои отношения.

О расставании Шейк и Купера стало известно в начале июля, когда супермодель покинула нью-йоркский таунхаус актера. После четырех лет отношений у пары осталась двухлетняя дочь Леа де Сьен Шейк Купер. В прессе сообщалось, что причиной разрыва стало сближение актера с Гагой на съемках фильма «Звезда родилась». Во время подготовки своего дебютного режиссерского проекта Купер якобы проникся исполнительницей и пригласил ее переехать в свой дом. Позже в прессе писали, что певица уже начала вносить изменения в интерьер нового жилища, обустраивая его на свой вкус.

Тогда российские поклонники Шейк выразили солидарность соотечественнице, написав в инстаграме Гаги огромное количество комментариев на русском языке. Со временем этот «флэшмоб» дошел до абсурда, и россияне просто начали переписываться в аккаунте звезды, публикуя рандомные сообщения — рецепты блюд, советы, объявления, анекдоты и прочее.