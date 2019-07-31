Леонардо Ди Каприо отреагировал на пожары в Сибири

Американский актер и продюсер Леонардо Ди Каприо обратил внимание на лесные пожары в Сибири и написал об этом пост в инстаграме. Он разместил на своей странице видеоролик, ранее опубликованный The Guardian, в котором рассказывается о последних пожарах в России и других странах.

«Полярный круг страдает от беспрецедентного количества лесных пожаров, что стало последним признаком климатического кризиса. Огромные возгорания в Гренландии, Сибири и на Аляске производят струи дыма, которые можно увидеть из космоса», — написал Ди Каприо.

Он также процитировал заявление Всемирной метеорологической организации о том, что пожары выделили столько углекислого газа за месяц, сколько вся Швеция за целый год.

Российские пользователи поблагодарили Ди Каприо за неравнодушие и попросили его помочь в решении глобальной проблемы.

«Лео, мужик!», «Спасибо, Левушка!», «Даже Лео не безразличны наши пожары, когда наша власть обратит внимание на эту катастрофу?», «Сколько животных умерло в адских муках, сколько людей пострадало от заболевания дыхательной систему, сосудов и сердца!», — написали фанаты.

Однако на Ди Каприо выпала и доля критики. «А нам хоть кто-нибудь помогает? Хоть одна страна?» — написал один из комментаторов на русском языке, намекая на то, что помощи ждать не приходится, и мы вынуждены справляться своими силами.

Другие же осудили своих соотечественников за безграмотность, отметив, что ликвидировать лесные пожары таких размеров крайне сложно.

«В Калифорнии, в самом жирном штате, пожары площадью до 50-70 тыс. гектаров и не могут справиться, горит по 10 тыс. домов, люди гибнут. Вы тут решили в тайге 1 млн гектаров потушить, ну так езжайте: сапоги, ведро, от комаров попрыскаться не забудьте», — посоветовал один из пользователей.

Накануне, 30 июля, телеведущий Максим Галкин в своем инстаграме высказался по поводу ситуации с лесными пожарами в Красноярском крае. Шоумен выступил против «гламурных постов», обвинив своих коллег в попытке пропиариться за счет экологической катастрофы.

«У нас страна, которая постоянно борется с последствиями. Когда уже все горит, начинается ор. Год назад и два года назад горело такое же количество лесов. Но тогда было не модно заботиться об этом в социальных сетях. Не было гламурных девиц, которые выставляли свои охи и ахи по этому поводу», — заявил Галкин.

Телеведущий отметил, что из-за отсутствия финансов и человеческих ресурсов МЧС на данный момент с пожаром на такой огромной площади ничего поделать не может.

«Даже если мы все скинемся, этих денег не хватит, и тем более людей. А тушат эти пожары такие же люди, как вы, и они рискуют своим здоровьем и своей жизнью», — подчеркнул юморист.

«Мне пишут мои друзья и родственники, что там творится, и это ужас! Я только что прилетела в Италию, и здесь по всем каналам показывают, что происходит в России! Согласна со теми, кто поднимает этот вопрос сейчас и здесь! Почему это еще не названо национальной трагедией? Гибнут животные, птицы, строения, редкие виды деревьев, страдают от смога люди! Дети ходят в масках и задыхаются! Почему почти все федеральные каналы молчат?» — написала продюсер Яна Рудковская

По данным СМИ, весь июль в Сибири горят пожары на общей площади свыше 3 млн гектаров. Режим чрезвычайной ситуации введен в Иркутской области, Красноярском крае, в двух районах Бурятии и одном районе Якутии.

Ранее руководитель лесного отдела российского отделения Greenpeace Алексей Ярошенко заявил РИА «Новости», что крупные лесные пожары в Сибири сейчас тушить бесполезно. Специалист отметил, что этим надо было заниматься месяц назад.

«Крупные пожары упущены — тушить бесполезно. Можно только защищать населенные пункты, которым они угрожают. На таких площадях уже ничего не сделать. Это только дождь или снег. Справиться с такими большими площадями нельзя, тушить надо было месяц-полтора назад», — заключил Ярошенко.