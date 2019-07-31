Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в Twitter прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о намерении заключить с Россией сделку о контроле над вооружениями.
Напомним, такое заявление Трамп сделал на фоне выхода США из договора о ракетах малой и средней дальности.
«2.08 США выходят из Договора о РСМД. Это факт. Трамп обещает заключить с Россией новую сделку по контролю над вооружениями. Это слова. Никаких реальных шагов к заключению нового соглашения США не предпринимают. Между словами и делами США — дистанция огромного размера», — написал Пушков.