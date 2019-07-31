«Это слова», — в Совфеде прокомментировали заявление Трампа о сделке по вооружениям

Напомним, такое заявление Трамп сделал на фоне выхода США из договора о ракетах малой и средней дальности.

«2.08 США выходят из Договора о РСМД. Это факт. Трамп обещает заключить с Россией новую сделку по контролю над вооружениями. Это слова. Никаких реальных шагов к заключению нового соглашения США не предпринимают. Между словами и делами США — дистанция огромного размера», — написал Пушков.