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«Это слова», — в Совфеде прокомментировали заявление Трампа о сделке по вооружениям 

Свободная пресса 29 минут назад
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в Twitter прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о намерении заключить с Россией сделку о контроле над вооружениями.
Напомним, такое заявление Трамп сделал на фоне выхода США из договора о ракетах малой и средней дальности.
«2.08 США выходят из Договора о РСМД. Это факт. Трамп обещает заключить с Россией новую сделку по контролю над вооружениями. Это слова. Никаких реальных шагов к заключению нового соглашения США не предпринимают. Между словами и делами США — дистанция огромного размера», — написал Пушков.
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Другое , Алексей Пушков , Дональд Трамп , Совет Федерации , США
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