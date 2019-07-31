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Исследование: аудитория киберспорта приблизилась к миллиарду человек 

CyberSport.ru 2 часа назад
Фото: CyberSport.ru
Количество людей, которые за последнее время смотрели хотя бы один киберспортивный турнир, составило почти миллиард человек. Об этом сообщается в исследовании DataReportal, проведенном совместно с агентством We Are Social и SMM-платформой Hootsuite.
Среди людей в возрасте от 16 до 24 лет каждый третий заявил, что недавно следил за киберспортивными первенствами. В отчете также сообщили, что три из десяти пользователей интернета смотрели игровые стримы — это примерно 1,25 млрд человек.
В процентном соотношении среди интернет-аудитории наибольший интерес к киберспорту проявляют в Китае (40%) и Вьетнаме (33%). В топ-5 также попали Филиппины (29%), Индонезия (26%) и Таиланд (25%). Средний показатель по всему миру составляет 22%: для сравнения, в России — 7%, т.е. примерно 10 млн человек.
Оценка аудитории киберспорта отличается в разных исследованиях. Например, в прогнозе Newzoo на 2019 год сказано, что в России она составит 22,3 млн человек, а по всему миру — 454 млн
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