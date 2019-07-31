Аксенов высказался о стихийном митинге в Москве 

Глава РК Сергей Аксенов поддержал действия правоохранителей по пресечению беспорядков в ходе несанкционированного митинга, который прошел в Москве 27 июля. Соответствующее заявление он разместил на своей странице в Facebook.
"Полностью поддерживаю действия правоохранительных органов по пресечению беспорядков в ходе несанкционированного митинга, который прошел в Москве 27 июля. Мы в Крыму внимательно следили за событиями в столице. Крымчанам они напомнили о том, что происходило в Киеве в 2004, 2013 и 2014 годах. Мы отлично знаем, кем и для чего организуются подобные протесты. Для нас очевидно, что это была попытка обкатать технологии майдана в российских условиях, начать раскачку ситуации по украинскому сценарию. Но в России этот сценарий не пройдет", — отметил он.
При этом Аксенов подчеркнул, что "шантаж власти не имеет ничего общего ни с общественным диалогом, ни с демократией, о которой кричат на всех углах идейные вдохновители незаконных акций". "Тот, кто нарушает закон, должен отвечать по всей строгости закона. Уверен, что действиям организаторов и участников беспорядков будет дана четкая правовая оценка. Также не сомневаюсь, что выборы в Мосгордуму пройдут в соответствии с российским законодательством и международными стандартами", — добавил глава Крыма.
Он также призвал россиян игнорировать незаконные акции протеста. "Нельзя допускать, чтобы "пятая колонна", действующая в интересах Запада, использовала наших людей в качестве "пушечного мяса" для своих майданов", — заключил Аксенов.
В минувшую субботу, 27 июля, в Москве прошел митинг, который не был согласован со столичными властями. По данным прокуратуры, в соцсетях распространялись призывы приходить на несанкционированную акцию к дому 13 по Тверской улице, где находится правительство Москвы. Ее организовали оппозиционеры, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за превышения числа недействительных подписей. Полиция сообщала, что на незаконной акции 27 июля были задержаны 1074 человека за различные правонарушения.