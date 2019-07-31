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В Сети появилось фото Леди Гаги с новым бойфрендом 

Свободная пресса + ещё 6 13 часов назад
Фото: express-novosti.ru
На днях певицу Леди Гагу сфотографировали во время романтического свидания со звукооператором Дэниелом Хортоном. Пока неизвестно, как долго продолжаются новые отношения певицы.
Как сообщает СтарХит, пару засняли в одном из ресторанов Лос-Анджелеса. Они обнимались и целовались прямо на глазах у папарацци, не обращая никакого внимания на окружающих.
Влюбленные провели в ресторане около двух часов, после чего вместе покинули заведение. Сама Леди Гага не комментирует появившиеся в прессе снимки.
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