В Сети появилось фото Леди Гаги с новым бойфрендом

На днях певицу Леди Гагу сфотографировали во время романтического свидания со звукооператором Дэниелом Хортоном. Пока неизвестно, как долго продолжаются новые отношения певицы.

Как сообщает СтарХит, пару засняли в одном из ресторанов Лос-Анджелеса. Они обнимались и целовались прямо на глазах у папарацци, не обращая никакого внимания на окружающих.

Влюбленные провели в ресторане около двух часов, после чего вместе покинули заведение. Сама Леди Гага не комментирует появившиеся в прессе снимки.

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