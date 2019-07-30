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Нидерланды отказались принять сведения немецкого детектива по крушению MH17 

Российская Газета + ещё 14 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
Прокуратура Нидерландов отказалась приобщить по делу о крушении авиалайнера малазийских авиалиний MH17 в небе над Донецком материалы частного немецкого детектива Йозефа Реша. Эти сведения не были учтены в итоговом заявлении Совместной следственной группы.
Реш утверждал, что настаивал на публичной передаче данных, так как ему угрожали, и опасался за свою жизнь. Однако такое взаимодействие не устроило прокуратуру Нидерландов. В конечном итоге детектив опубликовал на своем сайте открытое письмо к ССГ и прокурору Нидерландов Фреду Вестербеке.
В документе, в том числе, отмечается, что следствие не учло аудиозаписи переговоров украинских спецслужб и военных о воздушном движении 17 июля 2014 года. Кроме того имеются видеозаписи свидетелей о военных событиях на протяжении нескольких недель до и после крушения, а также рукописные заметки и личные аудиозаписи летчиков-истребителей о происшествии. В интересах дела Реш также согласился обнародовать имя информатора, получившего за предоставленные сведения по делу выше 15 миллионов евро, а также предоставить другие важные носители информации.
Между тем Йозеф Реш получил письмо за подписью прокурора Нидерландов Энна ван Дорена. В нем говорится, что «следствие всегда заинтересовано в получении дополнительных сведений», однако выдвинутые детективом условия выглядят несколько необычными. Как немецкий гражданин он может обратиться со «своим широким спектром доказательств» в прокуратуру Германии. По всей вероятности, формальная записка означает, что прокуратура Нидерландов не хочет приобщать к делу материалы, которые могут изменить выводы следствия о виновных за крушение самолета.
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Другое , Донецк , Нидерланды
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