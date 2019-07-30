Жириновский отреагировал на несанкционированную акцию в Москве

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский увидел угрозу государству в несанкционированной акции в Москве . По его словам, не согласованный с властями митинг напоминает российские события 1917 года.

В связи с этим властям необходимо придумать формулу, при которой участвовать в выборах могли бы все желающие, написал Жириновский в своём Telegram-канале.

Произошедшее в субботу в Москве — это то же самое, что делали большевики в 1917 г. Противостояние людей и полиции, угроза государству. Люди хотят демократии, но важно не перейти ту грань, когда мы сами себе нанесём ущерб, — говорится в сообщении политика.

Ранее News.ru сообщал, что Жириновский назвал идеальную форму правления для России. По его словам, таковой является парламентская республика. Он отметил, что в настоящее время в стране нет баланса между ветвями власти. У законодательной и судебной властей гораздо меньше полномочий, чем у исполнительной. У россиян нет уважения ни к депутатам, ни к судьям. По словам лидера ЛДПР, необходимо в перспективе найти баланс, при котором у РФ будет и верховный правитель, и мощный парламент.