Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Хакеры взломали базу данных финансового холдинга Capital One 

Вести.Ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: Global Look Press
Около 100 миллионов заявок клиентов на кредитные карты американской банковской холдинговой компании Capital One Financial Corporation стали доступны хакерам в результате взлома базы данных компании.
Кибервзломщикам удалось получить доступ к номерам социального страхования около 140 тысяч клиентов компании, при этом ни номера кредитных карт, ни учетные данные пользователей, предназначенные для входа в систему, не стали им доступны, передает РИА Новости.
Сотрудниками ФБР задержана подозреваемая по этому делу жительница Сиэтла Пейдж Томпсон, которой были предъявлены в компьютерном мошенничестве. По данным издания Washington Post, взлом базы данных Capital One является одним из крупнейших, когда-либо случавшихся с финансовыми компаниями.
Вести.Ru: последние новости
Дети из "Сириуса" придумали "Ныряющее крыло" Гусев официально стал игроком "Нью-Джерси Дэвилз" Погибших в горах Кабардино-Балкарии альпинистов похоронили в соседних могилах
Другое , ФБР , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Паводки в Сибири. Чего ждать от второй волны?2
Порошенко отказался прятаться назло Путину25
США уличили в разработке «убийцы» «Цирконов» РФ28
На Украине сравнили Киев и Москву
Назван пункт назначения покинувшего Украину Порошенко47
Видео
01:13
На Украине начали борьбу за умы россиян
В мире Украина
00:54
Иран позвал Россию в Ормузский пролив
Армия В мире
01:20
Гергиева освистали в Германии
Общество
00:19
В Москве арестовали участника незаконной акции
Происшествия
03:19
Губернатор отказал жителям в сигаретах после паводка
Общество
03:57
В МЧС ответили на слова о бесполезности тушения пожаров
Происшествия Пожары
00:58
На Украине назвали способ возвращения Крыма
В мире Украина
00:57
Названо имя перевозившего «Бук» из дела MH17
В мире Украина
02:44
Экс-замглавы ФСИН узнал срок
Происшествия
00:27
В США назвали первого заказчика С-500
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение