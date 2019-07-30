Хакеры взломали базу данных финансового холдинга Capital One

Около 100 миллионов заявок клиентов на кредитные карты американской банковской холдинговой компании Capital One Financial Corporation стали доступны хакерам в результате взлома базы данных компании.

Кибервзломщикам удалось получить доступ к номерам социального страхования около 140 тысяч клиентов компании, при этом ни номера кредитных карт, ни учетные данные пользователей, предназначенные для входа в систему, не стали им доступны, передает РИА Новости.