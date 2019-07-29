Умерла «самая умная» собака в мире

МОСКВА , 29 июл — РИА Новости. В Южной Каролине умерла 15-летняя собака породы бордер-колли по кличке Чейсер, известная во всем мире благодаря богатому "словарному запасу". Об этом пишет Independent.

Джон Пилли купил собаку в 2004 году. На протяжении трех лет он занимался с ней от четырех до пяти часов в день. Пилли показывал Чейсер предмет, примерно 40 раз подряд произносил вслух его название, затем прятал и просил собаку его отыскать.

В процессе обучения мужчина использовал 800 тканевых игрушек для животных, 116 мячиков, 26 фрисби и многочисленные пластиковые предметы.

В результате бордер-колли научилась распознавать 1022 предмета. СМИ называли ее самой умной собакой в мире.

Джон Пилли умер в прошлом году в возрасте 89 лет. После этого Чейсер жила с дочерью мужчины.