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Умерла «самая умная» собака в мире 

РИА Новости + ещё 9 4 часа назад
Фото: Аргументы Недели
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. В Южной Каролине умерла 15-летняя собака породы бордер-колли по кличке Чейсер, известная во всем мире благодаря богатому "словарному запасу". Об этом пишет Independent.
Джон Пилли купил собаку в 2004 году. На протяжении трех лет он занимался с ней от четырех до пяти часов в день. Пилли показывал Чейсер предмет, примерно 40 раз подряд произносил вслух его название, затем прятал и просил собаку его отыскать.
В процессе обучения мужчина использовал 800 тканевых игрушек для животных, 116 мячиков, 26 фрисби и многочисленные пластиковые предметы.
В результате бордер-колли научилась распознавать 1022 предмета. СМИ называли ее самой умной собакой в мире.
Джон Пилли умер в прошлом году в возрасте 89 лет. После этого Чейсер жила с дочерью мужчины.
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