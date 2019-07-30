Заседание рабочей группы ЦИК по жалобам кандидатов в Мосгордуму пройдет 1 августа

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Секретарь Центризбиркома России Майя Гришина сообщила, что первое заседание рабочей группы комиссии по рассмотрению жалоб от незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы пройдет в четверг.

"Рабочая группа у нас будет 1 августа. Жалоб поступило шесть, первая еще на прошлой неделе, и мы начнем [рассмотрение] с самой ранней", — сказала Гришина ТАСС во вторник.

По ее словам, глава ЦИК определит порядок рассмотрения жалоб. «Дело в том, что рассмотрение жалоб в данной ситуации подразумевает запросы в нижестоящих комиссиях подписных листов и их проверку. Поэтому это требует определенного времени. Мы рассматриваем все безотлагательно, но с учетом качества это требует времени», — отметила Гришина.

Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщала, что незарегистрированные кандидаты могут обжаловать решение Мосгоризбиркома в ЦИК, а также обращаться в суд. Она заверила, что ЦИК готов тщательно проверить факты нарушений при регистрации кандидатов. Гришина уточняла, что решение Московской городской избирательной комиссии может быть обжаловано в течение пяти дней и рассмотрено в течение десяти дней с момента поступления жалобы.

Мосгоризбирком в ходе заседаний 25, 26 и 30 июля оставил без удовлетворения жалобы ряда так называемых независимых кандидатов на отказы окружных избирательных комиссий зарегистрировать их кандидатами в депутаты Мосгордумы. В частности, в регистрации было отказано Дмитрию Гудкову, Ивану Жданову, Константину Янкаускасу, Юлии Серебрянской, Константину Лисице, Елене Русаковой, Любови Соболь и Илье Яшину. Впоследствии ряд кандидатов обжаловали решение городской комиссии в Центризбиркоме.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, в том числе 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации было 57 кандидатам, в том числе 39 самовыдвиженцам. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: 45 — от ЛДПР, 44 — от КПРФ и 40 — от «Справедливой России». Также зарегистрированы кандидаты от партий «Яблоко», «Коммунисты России», «Родина», «Зеленые» и Партии роста.