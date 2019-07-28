Почему оппозиция провалилась

Можно ли совершить идеальное преступление? Судя по фильмам — да, но нужно знать закон. Как говорят в моей среде, «незнание закона не освобождает от ответственности, а знание — освобождает». Именно со знанием закона возникли проблемы у так называемой «оппозиции».

С точки зрения законодательства оппозиция — обычные бесталанные преступники, совершающие административные и уголовные преступления и вовлекающие других в преступную деятельность. Конечно, это должен доказать суд, но (пока) считайте это моим оценочным суждением. Можете подать на меня в суд, я верю, у вас все получится (кстати, где обещанное заявление за «клевету» от Гудкова?).

К чему я это? Дело в том, что все решения комиссий по отказу — вынесены по закону. У команды «профессиональных юристов» пока нет никаких аргументов, кроме крика и хайпа. Они знают, что любой суд откажет с таким набором требований и аргументации. Поэтому они объявляют голодовку, устраивают истерики на заседаниях комиссии, занимаются подтасовкой и поддержкой документов. Именно поэтому они призывают людей «винтиться» на несанкционированных митингах.

А потом эти «юристы» удивляются, почему за их действия наступает ответственность, обнаруживая себя в ОВД и автозаках. Ничего удивительного, «коллеги»!

Известный факт, что большинство кандидатов команды Навального — юристы по образованию. Некоторые постоянно указывают, что работают юристами. Навальный — бывший адвокат (правда клиентов его никто не видел), Соболь — юрист, Жданов— юрист. Список можно продолжать. Зачем я сообщаю эту очевидную информацию?

Мне, как практикующему юристу странно, почему мои «коллеги» не пользуются своими профессиональными навыками.

Казалось бы — если есть уверенность в незаконном отказе в регистрации, все подписи есть, есть заявления граждан, чьи подписи «по ошибке» признаны недействительными — в суде легко оспариваются решения ОИКов и получается долгожданная регистрация. Более того, с таким количеством юристов можно организовать «Центр юридической поддержки», аналогично «центру сбора подписей» и обслуживать всех своих кандидатов, победив эту ленивую инертную «Единую Россию» в правовом поле законными методами.

Но на практике мы видим — подписи оставили умершие люди, сотни записей. Листы заполнены паспортными данными несуществующих граждан — счет идет на тысячи. В подписных листах — ошибки прямо в макетах. То избирательный счет указан неправильно, то еще что-нибудь. Я как юрист говорю — Избирательный кодекс Москвы это не самый сложный нормативный акт. Почему же эта команда «юристов-кандидатов» не изучила его? Откуда такая халатность?

Отдельный вопрос— квалификация сотрудников и сборщиков. Судя по подписным листам — сборщиков никто не инструктировал и не проверял. Что мешало проверить и найти паспортные мертвых людей? Юристы, настоящие юристы — не проверяли макеты подписных листов, не согласовывали большинство действий в кампании. Служебное положение, недвижимость за рубежом (по этой справке в том числе вчера отказали Соболь) — все эти риски снимаются правильным оформлением, которое могут сделать люди с юридическим образованием. Их этому учат.

По этой причине соратника Навального Сергея Бойко легко зарегистрировали на выборах мэра Новосибирска, а в Питере зарегистрировали подавляющее большинство оппозиционных кандидатов. Это совершенно не укладывается в теорию «заговора против оппозиции».

Кстати, у некоторых кандидатов юристы менялись по два раза, у других их в штабах не было вообще. Один из кандидатов собиралась подавать в прокуратуру на преступную халатность сборщиков.

В реальности, чтобы собрать подписи надо нанять или призвать порядка 200 человек агитаторов и потратить (не на свой заграничный отдых) несколько миллионов рублей. Кандидаты Навального не стали вкладываться сами, а истеричные запросы к гражданам не дали результатов.

Вот данные самого главного юриста о потраченных средствах на организацию сбора подписей:

Так что там насчет миллиона на сбор подписей, Алексей?

Очевидно, что с таким бюджетом подписи можно было только «рисовать» по купленным по случаю «на горбушке» старым базам. Именно отсюда все «мертвые души» и «призраки» в подписных листах.

Отсутствие нормальных кадров и жадность — вот главные причины, по которым оппозиция провалилась.