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Демонстранты в Москве на несколько минут перекрыли Садовое кольцо 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: Говорит Москва
После того как протестующих оттеснили, движение возобновилось. Инцидент произошёл в районе Цветного бульвара.
В эти минуты полицейские перебрасывают силы на Трубную площадь, куда выехали Илья Яшин, Любовь Соболь, Дмитрий Гудков. Они оказались на свободе, когда суд перенёс рассмотрение их административных дел о призыве к участию в несанкционированной акции.
Сегодня в центре Москвы проходит демонстрация в поддержку незарегистрированных кандидатов в столичный парламент. По информации полиции, участников было около 3,5 тысячи, задержаны 295. По данным портала «ОВД-Инфо», в участки доставлены 696 человек, некоторых отпустили без составления протоколов.
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Другое , Дмитрий Гудков , Илья Яшин , Любовь Соболь , Москва
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