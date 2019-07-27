Демонстранты в Москве на несколько минут перекрыли Садовое кольцо

После того как протестующих оттеснили, движение возобновилось. Инцидент произошёл в районе Цветного бульвара.

Любовь Соболь, В эти минуты полицейские перебрасывают силы на Трубную площадь, куда выехали Илья Яшин Дмитрий Гудков . Они оказались на свободе, когда суд перенёс рассмотрение их административных дел о призыве к участию в несанкционированной акции.

Сегодня в центре Москвы проходит демонстрация в поддержку незарегистрированных кандидатов в столичный парламент. По информации полиции, участников было около 3,5 тысячи, задержаны 295. По данным портала «ОВД-Инфо», в участки доставлены 696 человек, некоторых отпустили без составления протоколов.