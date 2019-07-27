Соловьев объяснил, почему «недокандидаты» выбрали путь истерики и провокаций

Теле— и радиоведущий Владимир Соловьев прокомментировал призывы провокаторов принять участие в несанкционированной публичной акции в Москве в субботу.

«Лето. Июль. Суббота. Прекрасная погода. Вот только провокаторам обязательно надо испортить людям выходной», — отметил Соловьев в своем Telegram-канале.

«Зачем истерично «недокандидаты» собирают людей на эту провокацию (а иначе этот несанкционированный митинг не назовешь)? Все их шаги как раз показывают, что они и не собирались честно участвовать в выборах. Нарушения при сборе подписей очевидные: мертвецы, левые подписи и весь обычный букет. Эти нарушения «оппы» даже уже особо и не оспаривают. Хотя, по идее, самый правильный и законный путь был бы пройти весь апелляционный путь, включая суд, и там доказывать свою правоту. До выборов еще время есть», — пишет журналист.

«Однако изначально выбирается иной путь. Путь истерики, провокаций, голодовок, который закрывает возможность любого диалога, так как ведется в режиме ультиматума. Если власть принимает язык ультиматума и, вопреки требованиям закона, регистрирует, то открывает ящик Пандоры. Зачем тогда законы? И зачем им следовать? Происходит вначале подрыв доверия к институту власти, а позже и уже более грубые попытки ее демонтировать силой. То есть переворот по украинскому сценарию», — объяснил Соловьев.

«Так зачем провокаторы зовут к мэрии? И зачем раздувают истерику в сетях? Часть любителей грантов и донатов мечтают о майданном сценарии, прекрасно понимая, что честно выборы они выиграть не могут. Для них провокация необходима, так как напрямую связана с возможностями дальнейшего финансирования их деятельности», — пояснил он.

В то же время «часть медийных провокаторов», продолжил Соловьев, «играет тоньше». «Выполняя заказ по дискредитации как московской власти , так и АП, и позиционируя себя как самый эффективный инструмент в „Игре Престолов“, то есть опять же борясь за финансирование», — отметил Соловьев.

По его словам, главной ошибкой «заказчиков» и «исполнителей» провокации является то, «что они презирают наш народ». «Хотел бы напомнить, что подавляющее большинство россиян, помнящих и знающих наше недавнее прошлое, сделали вывод. И смотрят на провокаторов с отвращением, зная к чему ведут их призывы», — подчеркнул журналист.

«Есть опыт Украины и Китая. Украина-2014: слабая власть, переворот, деградация страны. И Китай: крайне жесткое подавление несанкционированной активности, сильная власть и процветание страны», — отметил Соловьев.

«В России власть может быть любой кроме слабой. Поэтому и в обществе запрос на сильную власть и верховенство закона, а не на смуту и провокации. А обмахнутых подростков жалко. Провокаторы просто испортят им жизнь, как это уже было не раз. Вспомните о севших в тюрьму по «болотному делу». Где они сейчас? Как сложились их судьбы? А вот подстрекатели до сих пор на виду и прекрасно себя чувствуют…» — заключил телеведущий.

Ранее в субботу мэр российской столицы Сергей Собянин выступил на тему несанкционированных митингов в Москве. Он указал, что порядок на акциях будет обеспечен в соответствии с действующим законом.