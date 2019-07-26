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Бизнесменов защитят от неправомерных арестов 

Парламентская газета 48 минут назад
Фото: SLEDCOM.RU
Следователям понадобится тщательно обосновать причину, по которой они просят суд продлить срок содержания в СИЗО предпринимателей. А в ряде случаев индивидуальные предприниматели и директора компаний, вообще, смогут избежать содержания под стражей. Такие поправки в Уголовно-процессуальный кодекс планирует рассмотреть Совет Федерации в ходе пленарного заседания 26 июля.
Законопроект разработал Верховный суд. В нём уточняются положения о продлении срока содержания под стражей. В таком ходатайстве следствие должно указать мотивы своей просьбы, сообщить, какие действия планируется предпринять и почему они не были совершены раньше. Поэтому пребывание граждан в СИЗО больше не станут продлевать по одним и тем же основаниям.
При этом судья, рассматривающий ходатайство, будет обязан вынести оценку изложенных следствием мотивов. В случае отказа судья сможет по своей инициативе принимать решение о другой мере пресечения — в виде залога или домашнего ареста.
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