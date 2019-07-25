Легендарную крепость воссоздадут в Приамурье

Новый музей под открытым небом «будет иметь важное значение не только для патриотического и культурно-исторического воспитания молодежи, но и станет важным туристическим объектом как для посетителей из России , так и из КНР », — сказал губернатор Амурской области Василий Орлов. «Красивый и очень своевременный проект», — добавил он.

В нынешнем году предполагается проектирование и подготовка документации, в 2020 году — постройка и презентация. На территории острога будут возведены частокол и башни. Постройки будут такими, какими они были в XVIII веке, сообщает «Амурская служба новостей». «С „посадом“, в котором будут представлены мастерские с демонстрацией народных промыслов, реконструированной исторической и этническими кухнями, с поселениями различных приамурских народов из настоящего и прошлого — эвенков, дауров, манчьжур», — рассказал губернатор Орлов.

Албазинский острог будет воссоздан в соответствии с историческими документами, с использованием проведенных учеными реконструкций. На территории музея планируется организация выставок, проведение культурно-массовых мероприятий — от детских военно-патриотических занятий до исторических фестивалей.

В 2015 году «Албазинская экспедиция» стала первым археолого-историческим проектом на Дальнем Востоке, получившим поддержку Русского географического общества (РГО). Экспертный совет выделил проекту Фонда поддержки социально-ориентированных проектов и программ «Петропавловск» грант на проведение археологических исследований. Сертификат на предоставление гранта вручил лично Владимир Путин

За восемь лет Албазинская экспедиция обнаружила более 4 тысяч артефактов. Археологи отреставрировали десятки орудий и предметов быта, имеющих историческую ценность.

События, разворачивающиеся в XVII веке в Приамурье, где впервые в истории соприкоснулись две крупнейшие на тот момент империи — Россия и Китай, важнейшая страница истории освоения российского Дальнего Востока. Об этом повествует документальный фильм «Албазинские скаски», созданный с использованием гранта на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов в 2017 году.

Кинолента посвящена открытию и освоению Сибири и Дальнего Востока русскими землепроходцами, а также истории Албазинского острога — первого русского города на Амуре. Премьера документальной киноленты для широкой аудитории состоялась в прошлом году в Благовещенске, после чего фильм увидели зрители в других городах Дальнего Востока, а потом и в Москве.

В этом году Фонд «Петропавловск» планирует приступить к производству новой документальной киноленты «Где раз поднят русский флаг…», которая расскажет об истории освоения Дальнего Востока России в XIX веке через биографии основных героев тех событий — генерал-губернатора Восточной Сибири Николая Муравьева-Амурского, морского офицера Геннадия Невельского, святителя Иннокентия (Вениаминова). Съемки фильма будут вестись с использованием очередного гранта президента, полученного Фондом в 2019 году.

«Албазинская экспедиция добилась невероятных результатов.

Шесть лет назад история Албазинского острога была известна только специалистам-историкам и интересующимся прошлым энтузиастам, сегодня же Албазин стал одним из символов Приамурья», — приводит слова руководителя Албазинской экспедиции Андрея Черкасова официальный сайт Фонда «Петропавловск».

По словам ученого, Албазинская экспедиция стала широко известным историко-культурным событием Амурской области, слава об истории Албазинского острога докатилась до всех уголков Приамурья, получила общественный резонанс по всей стране.

«Мы смогли выйти на федеральный уровень — об экспедиции узнал президент, в 2015 году работу Албазинской экспедиции поддержало министерство культуры , она была отмечена несколькими престижными премиями («Серебряный лучник», «Меценат года-2014» Министерства культуры РФ, вышла в финал премии «Хрустальный компас-2016»). Мы рассказали об Албазинском остроге и его изучении и на фестивале Русского географическое общества, и в Совете Федерации России , и на научных конференциях», — поделился Черкасов.

Особой гордостью экспедиции стала молодежная образовательная археологическая программа. Сотни волонтёров и сотни детей участвовали в работе, провели, возможно, одни из самых лучших каникул своей жизни в Албазино, отметил ученый.

«Фонд «Петропавловск» шесть лет финансировал работу Албазинской экспедиции, за что ему огромное спасибо, мало какая грантовая программа имеет такую длительность, обычно, грантовая поддержка продолжается 1-3 года. Если бы нам удалось привлечь дополнительное финансирование помимо Фонда «Петропавловск», полевые исследования продолжились бы, но отправить корабль Албазинской экспедиции в самостоятельное плавание не получилось», — констатировал Черкасов.

Несмотря на завершение полевых работ, экспедиция не окончена. Предстоит обработать и ввести в научный оборот полученные результаты. Продолжится изучение находок, все они уже отреставрированы и будут переданы в музей, продолжится и исследование документов в архивах с целью дальнейшей публикации, сказал руководитель Албазинской экспедиции.

«Я хочу поблагодарить всех участников экспедиции, специалистов-археологов, студентов, школьников, за их работу, которую они выполняли с полной отдачей. А также хочу сказать спасибо за неоценимую помощь амурчанам-албазинцам и жителям Амурской области — без их поддержки многое не получилось бы», — заключил Черкасов.

Летом 1689 года в городе Нерчинск был заключен мирный договор, впервые юридически определивший восточные рубежи Российского государства, и отношения России и империи Цин. Договор поставил точку в многолетних кровопролитных сражениях русских казаков против маньчжурской армии за дальневосточные территории, которые разворачивались на берегах Амура.

Само заключение этого судьбоносного договора, определившего взаимоотношения двух стран на ближайшие 200 лет, и его более-менее приемлемые для России условия стали возможными только благодаря героизму защитников Албазинского острога, больше года державшим оборону против многократно превосходившего их по силе маньчжурского войска.

Ранее маньчжурское правительство, захватившее власть в Китае в конце XVII века, не вело никаких переговоров с иностранными государствами, рассчитывая только на применение грубой военной силы. До столкновения с русскими император Канси рассчитывал на лёгкое овладение Приамурьем и получение огромных русских территорий за Уралом, но «Албазинское сидение» спутало его планы. Оборона горстки русских воинов на самых дальних рубежах своей Родины доказала соседям, что решение противоречий с помощью военной силы будет обходиться слишком дорого.

Первое упоминание об Албазинском остроге приходится на 1651 год. Знаменитый первопроходец Ерофей Хабаров с отрядом занял небольшое селение местного даурского князя Албазы, чтобы перезимовать.

Ключевое военное противостояние русских с маньчжурами за территории Приамурья состоялось через тридцать лет (Осада маньчжурами 1685 г. и Албазинское сидение 1686 г). Жители острога сражались и защищали Албазин отчаянно. Свидетельства этих кровопролитных боев — ядра, стрелы и подняли из земли археологи в рамках Албазинской экспедиции. Исследователям удалось обнаружить фундамент церкви, раскопать крепостной вал и несколько землянок, массовые захоронения защитников острога, в которых покоились останки 70 погибших.

Теперь подвиг русских первопроходцев будет увековечен в благовещенском парке «Патриот».