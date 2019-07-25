Оптимизм МВФ

Российская экономика в первом полугодии, действительно, чувствует себя не слишком хорошо. По итогам I квартала годовой темп роста ВВП составил всего 0.5%, а по отношению к предыдущему кварталу (с коррекцией на сезонность) и вовсе зафиксировано снижение на 0.4%. При этом даже этот небольшой рост практически полностью обусловлен потреблением (еще отчасти улучшением чистого экспорта, но благодаря опережающему снижению импорта) — валовое накопление основного капитала упало на 2.6% г/г.

Данных за II квартал пока нет, но более высокочастотные экономические индикаторы позволяют говорить о том, что какого-то заметного улучшения пока не наблюдается. По итогам II квартала снизились темпы роста оборота розничной торговли (1.5% г/г по сравнению с 1.9% г/г в I квартале), более чем на 4% просели продажи автомобилей (в среднем -0.4% г/г в I квартале). На протяжении всего II квартала замедлялся рост грузоперевозок, погрузки на железнодорожном транспорте упали почти на 4% г/г, объем работ в строительстве практически не растет уже 6 месяцев.

Только промышленное производство чувствует себя лучше, чем в I квартале: +3.0% г/г в апреле-июне по сравнению с +2.1% г/г. в первые 3 месяца года, и снижение реальных располагаемых доходов населения, похоже, заканчивается: -0.2% г/г во II квартале 2019 г. после -2.3% г/г кварталом ранее. Минэкономразвития оценивает темп роста ВВП во II квартале на уровне 0.8% г/г, по итогам первого полугодия в целом — на уровне 0.7% г/г.

Глядя только на эти цифры, прошлый прогноз МВФ в 1.6% роста по итогам 2019 года, конечно, выглядит слишком оптимистичным, пересмотр до 1.2% вполне оправдан. Наш прогноз по росту ВВП РФ на 2019 г. — как раз 1,2%. Однако мы продолжаем считать, что не слишком утешительные результаты в первые месяцы года — своего рода нижняя точка графика, и в дальнейшие месяцы ситуация в экономике будет улучшаться.

Прежде всего, потому что постепенно перестают действовать разовые негативные факторы, имевшие место в начале года. Так, повышение НДС с января и спровоцированное им ускорение инфляции негативно отразилось на покупательской способности населения и во многом спровоцировало замедление розничных продаж, которое мы видели во II квартале. Сейчас его влияние почти завершилось — инфляция замедляется, реальная заработная плата растет, Банк России приступил к снижению ставок — все это должно поддержать потребительский спрос и деловую активность предприятий.

Другая, более «фундаментальная» причина связана с действиями Правительства — как в краткосрочной, так и в более длительной перспективе. В первую очередь это внутригодовая динамика доходов и расходов бюджета — повышение НДС и меры по улучшению собираемости налогов дают свои плоды — доходы бюджета быстро растут, в то время как администраторы расходов не успевают осваивать выделяемые средства. Так, по итогам января-мая 2019 г. ненефтегазовый дефицит консолидированного бюджета снизился более чем на 1 трлн руб. Иными словами, более 1 трлн руб. было временно изъято из экономики. Временно — потому что по итогам года ни официальный правительственный прогноз, ни наши оценки не предусматривают такого сокращения ненефтегазового дефицита бюджета. «Выравнивание» баланса доходов и расходов бюджета во втором полугодии окажет поддержку экономике и поможет по итогам года обеспечить те самые 1.2% роста ВВП.

Фактор более длительного действия — реализация нового пакета Национальных проектов и Комплексного плана развития магистральной инфраструктуры. Сейчас они только начинают осуществляться, однако на горизонте нескольких лет инвестиции в рамках этих проектов (особенно с учетом мер по привлечению в них средств частных инвесторов) должны, по плану Правительства, обеспечить существенный рост инвестиций (+7% г/г в 2020 г.) и ускорение экономического роста до 2% в следующем году и до выше 3% г/г начиная с 2021 года. Собственно говоря, это основной фактор, с которым связаны надежды на ускорение роста экономики.

МВФ, во всяком случае в части прогноза на 2020 г., здесь практически солидарен с Правительством (отличие в прогнозе на 0.1 п.п. несущественно). Однако такие оценки могут оказаться, к сожалению, слишком оптимистичными. Да, начиная с этого года планируется рост расходов бюджета в номинальном выражении — после трех лет сдерживания расходов. Однако в % к ВВП они все равно останутся на неизменном уровне. Таким образом, весь дополнительный эффект на рост ВВП, на который рассчитывает Правительство (и МВФ) связан с «эффектами второго прядка» — повышением эффективности расходов бюджета, успешным стимулированием частных инвестиций, ростом потенциального ВВП в результате реализации заявленных проектов.

Ключевые параметры бюджета, % ВВП Конечно, определенные положительные эффекты от реализации планов правительства будут. Однако, чтобы устойчиво обеспечить, фактически, двукратное ускорение темпов роста ВВП в течение 1-2 лет, их масштаб должен быть очень велик, что потребует исполнительской координации и дисциплины. На наш взгляд, результаты могут оказаться скромнее: в 2020 г. начнут появляться только первые позитивные эффекты, которые, скорее всего, будут компенсированы ожидаемым ухудшением внешнеэкономической конъюнктуры (некоторое снижение цен на нефть, сравнительно невысокие темпы мирового экономического роста по сравнению с уровнем 2017-18 гг.). В результате, в 2020 г., по нашим оценкам, рост российского ВВП составит те же 1-1.5%, что и в текущем году. В дальнейшем реализация правительственных программ поможет добиться ускорения экономического роста до уровней 1.5-2%, однако 2% будет очень успешным результатом.