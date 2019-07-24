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Минэкономразвития предлагает выдавать льготные кредиты для МСП траншем 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Минэкономразвития подготовило изменения в правила предоставления льготных кредитов для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) по ставке 8,5%, согласно которым уполномоченные банки смогут выдавать льготные займы кредитным траншем. Соответствующий документ был опубликован в среду на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Установить, что ставки субсидирования… применяются к кредитным траншам, которые выданы уполномоченными банками после вступления в силу настоящего постановления по кредитным договорам, заключенным до вступления в силу настоящего постановления", — говорится в проекте изменений к текущим правилам.
Кроме того, министерство предлагает дополнить программу рефинансированием ранее выданных предпринимателям кредитов на развития бизнеса в приоритетных отраслях, пополнение оборотных средств или инвестиционные цели.
Программа льготного кредитования МСП стартовала 25 февраля, она позволяет малому бизнесу получить в уполномоченных банках займы по ставке не более 8,5% годовых. Согласно утвержденным планам, в 2019 году малому бизнесу планируется выдать более 330 млрд рублей льготных кредитов.
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