У зарезавшего жену священника диагностировали шизофрению

Солнечногорский городской суд начал рассмотрение дела бывшего иерея Дионисия (Дениса) Горового. Экс-священника обвиняют в убийстве жены. По версии следствия, в июле прошлого года Горовой под предлогом прогулки вывез супругу Анну в подмосковный лес, где нанёс ей семь ударов ножом. Защита ссылается на психическое заболевание и срыв отца Дионисия. Обвинение имеет схожую позицию. Но родители погибшей уверены — обвиняемый не болен и действовал, сохраняя холодный рассудок. News.ru разбирался в деталях запутанного дела.

Разлад в семье священнослужителя начался незадолго до трагических событий. По словам отца Анны Александра Соколова, зять отличался вспыльчивостью и нередко поднимал на супругу руку. Конфликты и недопонимания стали поводом для развода, по инициативе Горового пара подала документы в ЗАГС.

Она переживала очень, боялась грех на душу брать, на развод подал он. Она привезла сюда (в дом своих родителей — News.ru) детей, только ещё вещи оставались у него, и они вместе должны были за вещами съездить. Он, когда за Аней приехал, спросил ещё у Любы (мать Анны Горовой — News.ru): «А вы детей-то прокормите»? Мы этим отдельным фактам не придавали значения. Ну значит действительно разводиться собрался, — вспоминает Александр Соколов

В злополучный день — 23 июля 2018 года — Анна находилась с родителями на даче. Денис заехал за ней около шести часов вечера. Супруги собирались перевезти вещи домой к родителям убитой. Горовой отговорил Александра составить им компанию, убедив, что вещей будет много, и ещё одному пассажиру просто не найдётся места.

Он абсолютно спокойным голосом сказал: «Дядь Саш, ну как я вас посажу, мы поедем с вещами. Я вас среди груза посадить не смогу, меня оштрафуют…» Он хоть и задумывал это убийство на больную голову, в момент совершения был абсолютно вменяемый, даже топор в багажник положил с собой, чтобы в случае чего, когда я узнаю, от меня можно было тоже избавится, — вспоминает отец погибшей.

Перед смертью Анна написала родителям sms, в котором она просила прощения. Отец убитой, рассказывая о дочери, показал одно из её стихотворений:

«Умей терпеть, умей прощать

И помогать тем, кто в несчастье, —

Хотя бы просто утешать

И делать всё, что в твоей власти…»

Анна Горовая.

О том, что обвиняемый приготовил топор заранее, он сообщил сам после задержания. Александр Соколов убеждён, что это исключает внезапное помутнение рассудка и подтверждает холодный расчёт убийцы. Кроме того, планируя переезд, Анна неоднократно выражала намерение поехать за вещами со старшим братом, у которого тоже есть автомобиль, но Денис её отговаривал. Незадолго до смерти девушка по телефону сообщила матери, что Денис повёз её кататься. Через несколько часов родители забили тревогу — дочь перестала выходить на связь. Священнослужителя задержали тем же вечером, он сознался в содеянном. Труп обнаружили в лесу в Солнечногорском районе. Отец убитой считает, что Горовой не мог просто проезжать мимо — между Солнечногорском и Лыткарино, где у подозреваемого находится квартира, более 100 километров. На этот путь на машине у него ушло бы не менее полутора часов, что также исключает внезапное помутнение рассудка и вспышку агрессии.

По данным судебно-психиатрической экспертизы, Горовой страдает хронической параноидной шизофренией. На основании анамнеза комиссия пришла к выводу, что изменения в поведении обследуемого наблюдаются ещё с 2016 года.

Исходя из ещё одной, предшествующей экспертизы, проведённой Институтом им. Сербского, становится ясно, что Горовой, совершая убийство, не имел мотивов для этого. Врач-психотерапевт высшей категории вместе с News.ru разобрался в заключении института.

Александр Федорович, врач-психотерапевт

Само это деяние было результатом не его психологических решений, не личностного взаимодействия с оппонентом. Внутри (в мыслях Горового — News.ru) нарушены оценки, нарушены системы контроля окружающего и системы тестирования окружающего, что имеет отношение к психопатологическим аспектам, то есть к психиатрии. Иначе говоря, это не признаки личной неприязни, а какие-то болезненные процессы.

По словам другого эксперта, диагноз «шизофрения» устанавливается на основании медицинского осмотра и исключения других диагнозов. Для того чтобы отмести все версии и поставить правильное заключение, врач задаёт вопросы, связанные с жизнью обследуемого. В процессе общения психиатр узнаёт, когда именно у пациента началось расстройство.

Артём Гилёв, судебно-психиатрический эксперт

Больной может убить по тем же мотивам, что и здоровый человек, — ревность, надоела там и т. д. А бывают ещё мотивы болезненные — голос какой-нибудь бога или голос инопланетянина говорил ему, кого надо убить.

Александр Соколов справкам не верит, считает, что тяжёлый диагноз предполагаемого преступника выгоден РПЦ , иначе получается, что многие годы под саном священнослужителя ходил хладнокровный убийца.

Мы же спрашивали, почему церковь наняла ему адвоката, мы думали, родители наняли, у него же уже был адвокат назначен. Нет, они (РПЦ — News.ru) своего адвоката. Я спросил: «Зачем нужно было для церкви это?» На что представитель церкви мне сказал, что нужно сдвинуть дело с мёртвой точки, — объясняет свои подозрения отец убитой.

Александр вместе с женой Любовью сейчас растят осиротевших внуков, семилетнего Колю и Даниила, которому не исполнилось и трёх лет. В ближайшее время они планируют подать иск о лишении родительских прав Дениса Горового. Соколовых не пугает бремя воспитания, родители погибшей Анны опасаются, что после отбытия наказания человек с больным рассудком попытается вновь искать встречи с детьми, которым к тому моменту может не исполниться даже 14-и лет.

Следственный комитет по МО не комментирует данное дело. Солнечногорский городской суд Московской области также не смог дать пояснений по заседанию, которое состоялось 18 июля 2019 года. Священник Николо-Угрешского монастыря, где работал экс-иерей Дионисий ответил, что если благословение будет, скажет.

Без благословения я не могу, — заключил священнослужитель.

Благословение или звонок «сверху» не понадобились источнику News.ru, который рассказал, что Дениса Горового освободили от уголовной ответственности и назначили ему принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа. Солнечногорский суд смог разобраться в этом деле за одно заседание, длившееся около трёх часов.