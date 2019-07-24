Зеленский потребовал уволить Кличко с поста мэра Киева

глава президентского офиса Андрей Богдан попросил правительство сделать представление об увольнении Кличко, соответствующее письмо он направил министру кабмина Александру Саенко . Позднее факт получения письма из офиса Зеленского подтвердили в кабмине агентству «Укринформ».

В то же время, по сообщению «Украинской правды», увольнения Кличко потребовал сам президент страны, который обратился к правительству. Об этом изданию сообщил пресс-секретарь премьер-министра страны Василий Рябчук, который при этом отметил, что пока в офисе Зеленского нет окончательного решения по тому, кто бы мог стать главой горадминистрациии Киева. По его словам, новое назначение состоится не раньше сентября.

Однако украинским СМИ уже известно имя претендента на замену Кличко. Ранее украинское издание «КиевVласть», ссылаясь на источники, сообщило, что украинский президент намерен назначить в качестве председателя Киевской городской государственной администрации своего знакомого — директора телеканала «1+1» Александра Ткаченко.

После этого Виталий Кличко заявил, что Зеленский пытается забрать у него часть полномочий, из-за чего город может лишиться местного самоуправления.

«Вчера вечером у меня состоялась встреча с президентом Зеленским. Говорили спокойно. Президент подтвердил слухи, которые ходят давно, — о разделении полномочий в управлении столицей. Председатель Киевской горадминистрации — его вертикаль, и он собирается туда назначить своего человека», — рассказал мэр Киева в видеообращении, которое он опубликовал на своей странице в фейсбуке.

Кличко отметил, что лишение избранного мэра исполнительских полномочий — это возвращение «методов [экс-президента Виктора] Януковича». Мэр города уверен, что из-за такого подхода получится так, что мэр столицы будет выполнять лишь декоративную функцию, а киевлянам сверху «спустят» человека без каких-либо обязательств перед ними.

«Такого нет ни в одной европейской столице, ни в одном городе. И я уверен и озвучил это: если так нужно иметь в столице «своего» мэра, пусть состоятся досрочные выборы, и пусть киевляне выберут того, кому доверяют», — заключил возмущенный Кличко.

Буквально через несколько дней после этого «Украинская правда» со ссылкой на источники сообщила о том, что Виталий Кличко может сохранить за собой должность председателя горадминистрации, но только в том случае, если выполнит все условия Владимира Зеленского.

Как сообщает издание, Кличко был предупрежден главой президентского офиса Андреем Богданом о том, что ему, как и остальным главам горадминистраций, придется покинуть свой пост. Тем не менее, по информации украинского СМИ, Богдан обратил внимание на то, что глава Украины может сделать переназначение, если мэр покажет свою эффективность за определенный срок.

«Поэтому Кличко сказали: «У тебя есть времени пару месяцев, покажи результаты работы, избавься от своих дружков-коррупционеров, и можем работать дальше», — рассказал собеседник «Украинской правды».

Должности мэра города и главы горадминистрации столицы разделили в 2010 году. Спустя четыре года, после того, как Кличко выиграл выборы мэра Киева, Петр Порошенко , будучи в то время президентом страны, назначил его главой Киевской горадминистрации.

23 июля интернет-издание «Страна.ua», ссылаясь на источник в Киевской мэрии, сообщило, что Госбюро расследований (ГБР) вручило Кличко повестку на допрос по делу о земельных махинациях. Мэр столицы должен прийти в ГБР в пятницу.

Против него, по информации украинского издания, начато два досудебных расследования. Одно из них связано с возможными незаконными действиями Кличко во время заключения договора аренды земли, сообщила в фейсбуке юрист Марина Паринова.

Сообщается, что второе расследование начали в госбюро 17 июля. Оно также связано с земельными махинациями. Кличко якобы заключил сделку с компанией о предоставлении ей 0,14 га земли на проспекте Победы в Киеве для строительства и эксплуатации жилого дома.

Сам же мэр Киева назвал уголовное дело, по которому его вызвали на допрос, «раздутой чушью».

«Это «дело» лопнет, как мыльный пузырь. И инспирировано оно только ради медиаэффекта. Хочу подчеркнуть, я как мэр столицы действую исключительно в правовом поле», — написал он в фейсбуке.