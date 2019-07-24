«Так бьют только трусы»: Алибасову грозит суд за избиение

Подруга Бари Алибасова Ляна Фридман заявила о намерении подать в суд на продюсера. По словам женщины, на подобный шаг она решилась после съемок программы «Пусть говорят» на Первом канале, в ходе которой заслуженный артист России набросился на нее и довел до слез. Комментируя инцидент, Фридман также отметила, что по итогам произошедшего у нее парализовало правую сторону лица.

«В момент удара не смотрела в его сторону вообще! Он это сделал исподтишка, а так бьют только трусы. Мне кажется, это он перед Ольгой Шукшиной , которая вошла в студию, решил выпендриться. У меня вся правая сторона лица парализована — я не шучу. Пью кучу таблеток, мне ставят капельницы. Я — уважаемая женщина и не позволю с собой так обращаться никому. Тем более Бари», — приводит ее слова «Собеседник».

Вместе с тем Фридман призналась, что не ожидала подобного поведения от Алибасова.

«Перед эфиром я Бари не видела, — продолжила Ляна. — Встретились мы в студии. Я вышла, мы обнялись, поцеловались. Он еще спросил: «Почему ты так холодна со мной?» До этого ни разу в жизни не было момента, чтобы он был не рад моему появлению. Если вы заметили, я оказалась одной-единственной, кого он не тронул в связи со своим отравлением. Он все свое окружение оскорблял, кроме меня! А тут такое».

На свою подругу продюсер набросился после того, как она предположила, что причиной всех бед, свалившихся на основателя группы «На-на», стал его брак с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. «Я все делаю, чтобы он не оставался с Федосеевой. Все его беды начались с появлением ее в его жизни», — сказала она в эфире шоу.

Объясняя свои слова, Фридман подчеркнула, что не ставила перед собой цель оскорбить знаменитую семью, а лишь хотела защитить честь режиссера Василия Шукшина , бывшего мужа Федосеевой-Шукшиной, скончавшегося в 1974 году.

«Я не оскорбляла семью Шукшиных, а защищала честь легендарного режиссера, которого Федосеева своим поведением порочит, — пояснила женщина. — Я говорила, что в ее возрасте нужно почитать память мужа, а не бегать по ЗАГСам с Бари. В этот момент один из депутатов, который присутствовал на программе в качестве эксперта, вывел меня на эмоции. «Она — любимая многими актриса, а кто вы такая?» — кричал он.

У нас завязалась перепалка. В этот момент Бари вскочил со своего места и ударил меня по лицу».

В заключение Фридман отметила, что воспринимает поступок Алибасова как предательство. «Я не знаю, что он должен сделать, чтобы я его простила. Я воспринимаю это как предательство. Более того, сейчас я собираюсь забрать у него все, что когда-то покупала. И граммофон, и дорогой чайный сервиз известной марки, — сказала Ляна. — На программе он еще — к тому же — оскорбил меня, говорил, что у меня грязный рот… Я уже поручила адвокату подготовить документы для суда. На помощь пришли и мои известные друзья, они меня в обиду не дадут. Я не без рода и племени».

В ходе передачи, в рамках которой и произошел резонансный инцидент с нападением, дочь Федосеевой-Шукшиной Ольга рассказала, что Бари и ее мать, которые поженились в прошлом году, не живут вместе, а видятся около двух раз в неделю, когда Алибасов приезжает вместе со своими помощниками, привозит продукты и букет цветов.

«Маме тяжело вставать, но возможность пообщаться им дают. Это какой-то вид брака, может, гостевой», — заявила она.

Сам заслуженный артист, недавно выписавшийся из больницы, куда он попал из-за отравления чистящим средством, среди прочего поведал, что в 1990-х приобрел три квартиры, которые позднее объединил, так как был уверен в том, что является единственным собственником жилья. Позднее, впрочем, он узнал — часть жилплощади оформлена на неизвестного ему человека.

«Как только меня здесь не будет, он просто всех вытолкает отсюда. Он днем и ночью видит, чтобы я умер. Он говорил однажды и на лестничной клетке, и когда я у него дома был, он так прямо и говорил: «Да, я дождусь, ты помрешь, я все заберу», — сказал продюсер.