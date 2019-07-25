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Виторган и Нинидзе впервые вместе вышли в свет 

Teleprogramma.pro + ещё 8 5 часов назад
Фото: globallookpress.com
Актер Максим Виторган впервые вышел в свет со своей молодой возлюбленной Нино Нинидзе, которая, напомним, на 19 лет его моложе. Пара отдыхала вместе в Одессе, а затем они были замечены уже в Москве — на премьере картины «Гив ми либерти». Отметим, что актеры не подают вида, что у них роман. На премьере вели себя скромно, даже за руки на публике не подержались, сообщает телеграм-канал «Только никому».
Нино Нинидзе стала встречаться с Виторганом/globallookpress.com Добавим, что бывшая супруга Максима Виторгана, светская львица Ксения Собчак ведет себя куда более раскованно. Она уже давно перестала скрывать чувства к режиссеру Константину Богомолову. На днях она нежно поздравила его с днем рождения.
больше по теме Молодая возлюбленная Виторгана продемонстрировала фигуру в бикиниКстати, снимок Нино Нинидзе прокомментировала актриса и певица Юля Паршута.
Напомним, Ксения Собчак летом нынешнего года оформила развод с Максимом Виторганом. От этого союза родился сын Платон. Сейчас пара поддерживает отношения ради совместного ребенка.
Что касается Виторгана, то он с головой ушел в работу, поставив спектакль в качестве режиссера. В личной жизни, судя по всему, все хорошо и он наслаждается общением с новой возлюбленной. Напомним, Нино также недавно пережила развод.
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Другое , Максим Виторган , Константин Богомолов , Ксения Собчак , Нино Нинидзе , Москва
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