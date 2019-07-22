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Партия Зеленского проиграла в трех регионах Украины 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: Lenta.ru
Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» лидирует в 21 области страны из 24 и в Киеве. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны.
Победитель парламентских выборов уступил оппонентам лишь в трех регионах. В Луганской области по итогам обработки 26 процентов протоколов лидером становится партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, которая набирает почти в два раза больше голосов, чем партия Зеленского (48 процентов против 29 процентов). Аналогичная ситуация складывается и в Донецкой области, где обработан уже 51 процент протоколов. Политическая сила Медведчука набирает там 42 процента голосов, а партия Зеленского — 27 процентов.
Также «Слуга народа» проиграла выборы во Львовской области. Там по итогам обработки 61 процента бюллетеней лидером остается партия вокалиста группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука «Голос». Она набирает 24 процента голосов, в то время как партия Зеленского — 21 процент.
Досрочные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля. Итоговая явка составила 49,84 процента избирателей. По итогам обработки 50 процентов бюллетеней, партия Зеленского «Слуга народа» сможет сформировать однопартийное большинство, получив 247 из 450 мандатов.
В апреле сообщалось, что по итогам второго тура президентских выборов Львовская область оказалась единственным регионом, где Зеленский проиграл своему оппоненту экс-президенту Петру Порошенко.
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Другое , Виктор Медведчук , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Святослав Вакарчук , Центризбирком России , Киев
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