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Названы самые невостребованные профессии в России 

Российская Газета + ещё 41 7 часов назад
Фото: Российская Газета
«Низкий спрос на педагогов средней школы — 1 процент, бухгалтеров — 1,4 процента. Несмотря на массовость этих профессий, рабочие места, в основном, заполнены, и можно говорить об удовлетворенном спросе», — цитирует представителей Института РИА Новости.
Также на рынке труда отсутствует потребность в среднем юридическом персонале в судебной, адвокатской и нотариальной деятельности. Нет потребности в среднем персонале художественных галерей, музеев, библиотек.
Зато больше всего в стране нужны квалифицированные кадры в сельском и лесном хозяйстве, рыбоводстве и рыболовстве.
Такие выводы сделаны на основе анализа данных Росстата по спросу на работников со стороны крупных и средних организаций. Росстат проводит выборочное обследование потребности крупных и средних организаций в работниках раз в два года. Последний раз эти данные собирались на конец 2018 года.
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Другое , Росстат , РИА Новости
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