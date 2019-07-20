Названы самые невостребованные профессии в России

«Низкий спрос на педагогов средней школы — 1 процент, бухгалтеров — 1,4 процента. Несмотря на массовость этих профессий, рабочие места, в основном, заполнены, и можно говорить об удовлетворенном спросе», — цитирует представителей Института РИА Новости.

Также на рынке труда отсутствует потребность в среднем юридическом персонале в судебной, адвокатской и нотариальной деятельности. Нет потребности в среднем персонале художественных галерей, музеев, библиотек.

Зато больше всего в стране нужны квалифицированные кадры в сельском и лесном хозяйстве, рыбоводстве и рыболовстве.