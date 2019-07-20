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Бизнесмен Минц пожаловался на невозможность жить на $10 тысяч в неделю 

BFM.RU + ещё 1 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
В Высоком суде Лондона его адвокаты просят разрешить тратить больше
Адвокаты российского бизнесмена Бориса Минца просят разрешить ему тратить более 10 тысяч долларов в неделю. Они обжаловали в Высоком суде Лондона решение об ограничении трат.
В заявлении, с которым ознакомился Forbes, указывается, что данная сумма является значительной для обычного человека, однако «она не достаточна для того, чтобы покрыть ежедневные расходы семьи Минца» и он вынужден жить в стесненных обстоятельствах. В частности, речь идет о сложностях с проведением платежей, которые возникли у четырех лондонских отелей, принадлежащих бизнесмену и его сыновьям.
11 июля стало известно о том, что Высокий суд Лондона заблокировал активы Минца и его семьи на 572 миллиона долларов в связи с иском о взыскании убытков на сумму порядка 700 миллионов долларов. В суд на бизнесмена подали представители Банка непрофильных активов и ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие». Они заподозрили группу О1, которую на тот момент контролировал Минц, в мошеннических сделках, заключенных в преддверии санации банка «Открытие» и Рост Банка.
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Другое , ФК Открытие , Ханты-Мансийский банк "Открытие" , Forbes
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