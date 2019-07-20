Бизнесмен Минц пожаловался на невозможность жить на $10 тысяч в неделю

В Высоком суде Лондона его адвокаты просят разрешить тратить больше

Адвокаты российского бизнесмена Бориса Минца просят разрешить ему тратить более 10 тысяч долларов в неделю. Они обжаловали в Высоком суде Лондона решение об ограничении трат.

В заявлении, с которым ознакомился Forbes, указывается, что данная сумма является значительной для обычного человека, однако «она не достаточна для того, чтобы покрыть ежедневные расходы семьи Минца» и он вынужден жить в стесненных обстоятельствах. В частности, речь идет о сложностях с проведением платежей, которые возникли у четырех лондонских отелей, принадлежащих бизнесмену и его сыновьям.